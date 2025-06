Akkor zárták azonban végképp a szívükbe a liverpooli drukkerek, amikor kiderült, hogy Pécsi Ármin lélekben kisgyerekkora óta közéjük tartozik (ahogy ügynöksége, az EM Sports kommentálta a nagy hírt: "Mindig is a velejéig igazi vörös volt. Most már hozzájuk is tartozik"). Korábban szurkolóként is járt az Anfielden, de ami a legnagyobb sikert aratta, az Instagramon posztolt gyerekkori képe Liverpool-mezben, hozzáfűzve: "Álmodj tovább".

“keep dreaming”



„Máris megkedveltem"; „Ilyen játékosokra van szükségünk, Isten hozott a Poolban!"; „Üdv a családodban!"; „A mi fiunk"; „Váljon valóra minden álmod!"; „Vörös a vére, ez most már biztos"

– olvashatók a kezdetinél sokkal pozitívabb szurkolói vélemények Pécsi Árminról.