Több mint két tonna kokaint csempészett a korábbi Premier League-focista, Ronnie Stam, aki korábban a Wigan csapatában szerepelt az angol élvonalban, míg hazájában a Twente focistája volt. A bredai bíróság még tavaly arról számolt be, hogy Stam 2217 kiló kokain szállításában vett részt.

A Premier League-ben is szerepelt Ronnie Stam (jobbra)

Fotó: ANDREW YATES / AFP

Börtönbüntetés vár a Premier League-focistára

A játékos szüleit, testvérét és barátnőjét még tavaly júniusban tartóztatták le vele együtt ugyanazon bűncselekmények gyanúja miatt, miután a rendőrség állítólag feltört egy titkosított üzenetküldő szolgáltatást. A rendőrök később hat lakásra és egy lakókocsira csaptak le, valamit 100 ezer eurónyi készpénzt találtak. A három ingatlan és a pénz mellett egy jachtot, három autót, hat luxusórát és ékszereket foglaltak le.

A szóban forgó mennyiségű kokain piaci értéke elérheti a 22 milliárd forintot is. Stam és testvére kedden állt bíróság elé, a vád pedig az, hogy részt vettek a kábítószer csempészésében 2020-ban és 2021-ben. Stam 13 évet is kaphat és komoly pénzbüntetésre is számíthat. A focista állítólag azzal védekezett, hogy a számláján szereplő összeg még a focista pályafutása alatt gyűlt össze,

Stam a hírek szerint azt mondta a bíróságnak, hogy részt vett 2020-ban 20 kiló kokain csempészésében, ami Brazíliából Németországba érkezett, de tagadta, hogy bármi másban részt vett volna.

Stam 2010 és 2013 között a Wigan játékosa volt, pályafutása során a Twente és a Standard Liege csapataiban, valamint a NAC Bredában szerepelt még, a Wigannel 2013-ban megnyerte az FA-kupát.

Stam az egyetlen családtag, aki továbbra is őrizetben van, és az ügyvédje kérte, hogy ideiglenesen engedjék szabadon. A bíró ezt elutasította, mivel félő, hogy Stam Dubajba szökhet, hogy csatlakozzon a testvéréhez.