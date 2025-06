Ha végül a Palace nem kapna jogot az indulásra, akkor a Nottingham Forest feljutna az Európa-ligába, míg a rivális Brighton a Konferencia-ligában foglalná el a helyét. Ennek komoly pénzügyi következményei is lehetnek a klub terveire. Az európai szereplésről szőtt álom véget érése nemcsak a Palace szurkolói táborának, hanem a játékosoknak is hatalmas csapás lenne. Az UEFA szóvivője a következőket nyilatkozta: „Tájékoztatjuk, hogy a 2025/26-os szezonra vonatkozó, több klubot érintő tulajdonosi ügyekkel kapcsolatos döntéseket a megfelelő időben, június folyamán jelentjük be. Nem kommentáljuk az egyes klubok eseteit, amíg a hivatalos döntés meg nem születik”.