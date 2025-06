Az elmúlt években a PSG több játékosa is hasonló szituációt élt át: az ecuadori Willian Pacho, a brazil Marquinhos, valamint a klub korábbi klasszisa, az argentin Ángel di María is áldozatul esett rablási kísérletnek. Fabian Ruiz otthonába a BL-döntő után törtek be, az elkövetők ráadásul kiskorúak voltak.

A PSG játékosának, Fabian Ruiznak (jobbra) az otthonába kiskorúak törtek be

Fotó: CATHERINE STEENKESTE / Hans Lucas

Betörtek a PSG sztárjának otthonába

A Le Parisien értesülései szerint a párizsi rendőrség hétfőn két kiskorút tartóztatott le, miközben megpróbálták kirabolni Fabian Ruiz Párizshoz közeli otthonát. Az incidens két nappal azután történt, hogy a Paris Saint-Germain fennállása során először megnyerte a Bajnokok Ligáját. A müncheni Allianz Arénában rendezett fináléban a PSG gálázott, ugyanis 5-0-ra ütötte ki az olasz Inter együttesét.

Francia sajtóhírek szerint a betörés hétfőn dél körül történt egy Párizstól nyugatra fekvő városban, de arról nincs információ, hogy Fabian Ruiz vagy a rokonai jelen voltak-e a rablási kísérlet idején.

A két kiskorú elkövető állítólag behatolt a házba, majd óriási rendetlenséget hagytak maguk után, miközben értéktárgyak után kutattak – számolt be róla a Nemzeti Sport.

🇪🇸 2024: EURO winner

🇪🇸 2025: UCL winner



Back-to-back European trophies for Fabián Ruiz 🏆🏆 pic.twitter.com/ymPbQdziHQ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 31, 2025

A 29 éves középpályás tavaly megnyerte az Európa-bajnokságot a spanyol válogatottal, idén pedig triplázott a PSG-vel, hiszen a Ligue 1-et, a Francia Kupát és a BL-trófeát is elhódította a párizsi klubbal. Ruiz 2022 óta futballozik a francia fővárosban, előtte a Napoliban, a Real Betisben és az Elchében játszott.

Kapcsolódó cikkek