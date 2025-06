Őrült végjátékot hozó mérkőzésen mutatkozott be Xabi Alonso a Real Madrid kispadján. A labdarúgó-klubvilágbajnokság H csoportjában a spanyol sztárcsapat 1-1-es döntetlent játszott a szaúdi al-Hilal ellen, a meccs hosszabbításában Federico Valverde büntetőt hibázott. A Real Madrid kezdőjében két nyári igazolás is helyet kapott, a találkozón Trent Alexander-Arnold és Dean Huijsen is pályára lépett.

Xabi Alonso a szaúdi al-Hilal elleni mérkőzésen mutatkozott be a Real Madrid kispadján. A spanyolok védelmében a Liverpooltól érkezett Trent Alexander-Arnold, valamint a Bournemouth együttesétől igazolt Dean Huijsen is helyet kapott, a támadósorból azonban Kylian Mbappé hiányzott, a francia sztárcsatár betegség miatt nem léphetett pályára. A Real Madrid új edzője, Xabi Alonso a kezdőbe jelölte Trent Alexander-Arnoldot

Fotó: SANDRA MONTANEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Drámai végjátékot hozott a Xabi Alonso első meccse a Real Madrid kispadján A szaúdi csapat kezdte veszélyesebben a meccset, mégis a Real szerzett vezetést egy gyors kontra után a 34. percben. Rodrygo jobb oldali passzát követően a Mbappé helyén játszó Gonzalo García ugyan nem találta el tökéletesen a labdát, ám az mégis Bono kapujában kötött ki. Az al-Hilal nem sokkal később egyenlített, Raúl Asencio hozott össze egy 11-est, amit Rúben Neves váltott gólra. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, viszont a hajrára alaposan elfáradt a BL-döntős Intertől érkezett Simone Inzaghi együttese, a Real pedig óriási esélyt kapott a meccs megnyerésére. A hosszabbításban al-Qahtani hátrakönyökölt és eltalálta Fran Garcíát, aki látványosan összeesett. A mozdulatról nehezen lehetett megállapítani, hogy valóban szándékos volt-e, ám a játékvezető – miután az oldalvonalnál megnézte a felvételt – úgy döntött, hogy büntetőt ítél. A szaúdi csapat játékosai hevesen reklamáltak, de a bírót ez nem hatotta meg, majd a 11-est Federico Valverde végezte el, ám a gyengén helyezett lövést Bono kivédte. Valverde 11-esét Bono kivédte

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP A jelzett hétperces hosszabbításból végül majdnem 10 perc lett – a temperamentumos Inzaghi nem is hagyta mindezt szó nélkül a kispadon – ám végül újabb gól már nem esett, a Real Madrid döntetlennel kezdett a klubvilágbajnokságon. Xabi Alonsónak tehát nem sikerült győzelemmel debütálnia, a spanyolok legközelebb a mexikói Pachuca ellen lépnek pályára a H csoportban. A csoport másik meccsén a Salzburg 2-1-re legyőzte a Pachucát, a G jelű négyesben pedig a Juventus 5-0-ra kiütötte az egyesült arab emírségekbeli al-Ain együttesét. Kapcsolódó cikkek

