A nemzetközi labdarúgásban általában mindig jól informált Fabrizio Romano a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Real Madrid egy argentin tehetséget is leigazolhat a nyáron. A még csak 17 éves Franco Mastantuono jelenleg Argentínában futballozik, a River Plate csapatában, amely érintett lesz a nyári FIFA klubvilágbajnokságon is.

A Real Madrid újabb célpontja Argentínában játszik jelenleg.

Fotó: JAVIER TORRES / AFP

A Real Madrid a nyáron erősítene

Ahogy Romano az oldalán is írta: "BRÉKING: Franco Mastantuono lesz a REAL MADRID új játékosa a klubvilágbajnokság után, tiszta a terv!"