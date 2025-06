A Real Madrid a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy Kylian Mbappé kórházba került. A fiatal támadó akut gasztroenteritiszben szenved, ezért kórházba szállították, hogy egy sor vizsgálatnak vessék alá, és a megfelelő kezelést írják neki elő. A gyomor-bél hurut (gasztroenteritisz) olyan kórállapot, amelyet a gyomor-bél rendszer gyulladása jellemez, beleértve a gyomrot és a vékonybelet. Ez pedig hasmenéshez, hányáshoz, hasi fájdalomhoz és görcsökhöz vezethet.

A Real Madrid támadója, Kylian Mbappé kihagyhatja a következő meccset.

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid számára ez nem jött jókor

Ahogy arról korábban beszámoltunk, őrült végjátékot hozó mérkőzésen mutatkozott be Xabi Alonso a Real Madrid kispadján. A labdarúgó-klubvilágbajnokság H csoportjában a spanyol sztárcsapat 1-1-es döntetlent játszott a szaúdi al-Hilal ellen, a meccs hosszabbításában Federico Valverde büntetőt hibázott. A Real Madrid kezdőjében két nyári igazolás is helyet kapott, a találkozón Trent Alexander-Arnold és Dean Huijsen is pályára lépett.