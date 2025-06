A Real Madrid számára kellemetlen botlással indult a klubvilágbajnokság, Xabi Alonso együttese az első meccsén nem tudta legyőzni a szaúdi al-Hilal együttesét. A Leverkusentől érkezett edző így a mexikói Pachuca ellen szerzhette meg első győzelmét a madridi kispadon, ám ez a találkozó sem úgy kezdődött, ahogyan azt a Real szerette volna.

A Real Madrid védőjét, Raúl Asenciót már a meccs elején kiállították

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Már a 7. percben kiállították a Real Madrid védőjét

A Real már a 7. percben emberhátrányba került, miután Raúl Asencio utolsó emberként rántotta le a kapura törő Salomón Rondónt. A játékvezető habozás nélkül felmutatta a piros lapot a spanyol védőnek, a 10 emberrel küzdő Real pedig nem sokkal később majdnem gólt kapott, de Thibaut Courtois kapus egymás után két nagy védést is bemutatott.

A gyenge kezdés ellenére vezetést szerzett a Real a 35. percben, egy szép támadás után Jude Bellingham tört be a 16-oson belülre, majd precízen kilőtte a bal alsó sarkot.

Xabi Alonso együttese a 44. percben növelte előnyét egy újabb tetszetős akció után, ezúttal Arda Güler helyezett remekül a jobb alsóba.

Jude Bellingham szerzett vezetést a Real Madridnak

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

10 emberrel is simán nyert a Real Madrid

A második félidőben is betalált az emberhátrányban játszó Real. A 70. percben Brahim Díaz remek ívelésére Federico Valverde érkezett, az uruguayi középpályás estében lőtt a Pachuca kapujába. A mexikóiaknak összejött a szépítés, a 80. percben Elias Montiel talált be, majd több helyzetük is adódott, de az eredmény már nem változott.

A Real Madrid megszerezte első győzelmét a 2025-ös klub-vb-n, egyútta Xabi Alonsónak is megvan az első sikere a spanyol sztárcsapat vezetőedzőjeként.