Hosszú hónapok óta gyűrűzik a Real Madrid 22 éves futballistájának botránya. A vád szerint a madridi sztárcsapat három akadémistája, Andrés García, Ferrán Ruiz és Juan Rodríguez – a botrány kirobbanása óta már távoztak a klubtól – 2023 nyarán beleegyezés nélkül rögzített szexuális tartalmú képeket és videókat egy akkor 16 éves és egy 18 éves lányról, amiket aztán később Raúl Asencio terjesztett.

A Real Madrid focistája, Raúl Asencio (j) nagy bajba kerülhet, ha elítéli a bíróság

Fotó: OSCAR DEL POZO CANAS / AFP

Négy év börtönt kaphat a Real Madrid focistája

A nyomozás során kiderült az is, hogy Raúl Asencio, aki a Real Madrid felnőtt csapatában is megvetette már a lábát, nem vett részt a felvételek készítésében, de állítólag továbbította másoknak is, így ugyancsak bűnrészessé vált. Noha a játékos ártatlannak vallotta magát a gyermekpornográfia terjesztésében, a Las Palmas-i Tartományi Bíróság bírája februárban elutasította a labdarúgó védőügyvédje által benyújtott fellebbezést.

A Marca információi szerint most új fordulatot vett az ügy, ugyanis az ügyész négy év letöltendő börtönbüntetést kért a Real Madrid spanyol játékosára, valamint 58 ezer euró (23,4 millió forint) kártérítést követel a pszichés és poszttraumás stresszért. Mindezt azzal indokolták, hogy lány már a kezdeti nyomozás során is a figyelem központjába került, majd Asencio karrierjének beindulásával ez csak fokozódott. A lap hozzáteszi, hogy a videókon szerepelő másik fiatal hölgy várhatóan ugyanilyen panaszt fog benyújtani.

Az áldozat által követelt kártérítés bebontás szerint:

• 27 ezer euró az ideiglenes fizikai és lelki sérülések miatt

• 21 ezer euró a poszttraumás stressz miatt

• 10 ezer euró érzelmi kártérítésre

Minden sorozatot figyelembe véve Raúl Asencio a 2024/25-ös szezonban összesen 53 meccsen lépett pályára, ezeken két gólpasszt osztott ki, egyet a spanyol bajnokságban, egyet pedig a Bajnokok Ligájában.

