„Több bajnokságban és kultúrában szerzett tapasztalata arról is árulkodik, hogy képes egységet teremteni sokszínű öltözőkben, hatékonyan kommunikál különböző háttérrel rendelkező játékosokkal, és olyan közeget alakít ki, ahol a fiatal tehetségek fejlődhetnek. Korábbi szerepeiben nemcsak fejlesztette a fiatal játékosokat, hanem fel is gyorsította a fejlődésüket, miközben versenyképes maradt a csapata. Ez a fajta egyensúly ritka. Pontosan erre van szükségünk: egy olyan edzőre, aki átlátja az egész projektet és képes meccseket nyerni, miközben a klub tehetségeit is magasabb szintre emeli. Végül pedig az is sokat nyomott a latban, hogy őszintén lelkesedett a projektünk iránt.”

Elsődleges célunk, hogy fiatal tehetségeink akár magyarok, akár külföldi játékosok, fejlődjenek és kiteljesedjenek az irányítása alatt. Szeretnénk egy kiegyensúlyozott keretet felépíteni, amely dinamikus és versenyképes csapattá válhat. Ugyanakkor legalább ilyen fontos számunkra a klubkultúra: egy olyan öltözői közeg, ahol az éhség a sikerre, a profizmus és az egység mozgatja az egész csapatot. Ez nem csupán az eredményekről szól

– hanem arról, hogy olyan stabil alapokat tegyünk le, amelyek tartósan biztosítják a ZTE fejlődését.”

Nuno Campos eddigi karrierje során különösen eredményes volt a tehetséggondozásban, a taktikai felkészítésben, valamint abban, hogy csapatait rövid időn belül stabilizálja és versenyképessé tegye. Személyében egy olyan szakembert köszönthetünk, aki nemcsak a nemzetközi futballvilágban mozog otthonosan, hanem képes lehet hosszútávon fejleszteni egyesületünket, a „Jövő Klubját” – zárta a szavait.