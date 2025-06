Cristiano Ronaldo hivatalosan is megerősítette, hogy 2027 nyaráig az al-Naszr játékosa marad. A szaúdi klub és a portugál szupersztár új megállapodása nem csupán időben jelent hosszabbítást, hanem anyagi és stratégiai értelemben is új szintre emeli a kapcsolatukat. Ronaldo egy esetleges a szaúdi vb-rendezésért is pénzt kap.

A frissen bejelentett szerződéshosszabbítás szerint Ronaldo még legalább két évig erősíti az al-Naszrt, ami azt jelenti, hogy 42 éves koráig aktív marad a szaúdi bajnokságban. Ronaldo a tervek szerint 42 éves koráig aktív marad

Forrás: instagram.com/cristiano Az éves fizetése a nemzetközi beszámolók szerint meghaladja a 200 millió eurót, ami átszámítva nagyjából 79,8 milliárd forintnak felel meg évente. Ez az összeg nemcsak az alapfizetést, hanem a kereskedelmi jogdíjakat, marketingbevételeket és különféle bónuszokat is magában foglalja. Ronaldo szenvedélyes folytatást ígér „Egy új fejezet kezdődik. Ugyanaz a szenvedély, ugyanaz az álom. Írjuk együtt a történelmet!” – az Instagramon ezekkel a szavakkal kommentálta CR a szerződéshosszabbítását. Klubja a „Mindörökké al-Naszr” szlogennel kommunikálta a bejelentést. A szerződés nem csak pénzügyi értelemben rendkívüli: Ronaldo a hírek szerint 5 százalékos tulajdonrészt kapott az al-Naszr klubban, emellett 50 millió dolláros bónusz is ütheti a markát, ha Szaúd-Arábia elnyeri a 2030-as labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát. A játékos célja továbbra is világos: elérni az 1000 rúgott gólt karrierje során, jelenleg 938-nál jár. Bár Ronaldo még nem nyert trófeát az al-Naszr színeiben, a klub vezetősége továbbra is kulcsszereplőként számol vele. A bejelentés elképesztően megmozgatja az embereket, a posztot 20 perc alatt 1,15 millióan lájkolták az Instagramon. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés Jorge Jesus neve is felmerült az edzői posztra, miközben Ronaldo mentorszerepet is betölt a fiatal játékosok körében. Bár hivatalos sajtótájékoztatót még nem tartottak, a háttérben minden jel arra utal, hogy a klub és a játékos hosszú távra terveznek – szakmai, pénzügyi és marketing szempontból egyaránt. Szeptember 9-én Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőt rendeznek a Puskás Arénában, ahol jó eséllyel Cristiano Ronaldo is pályára lép majd. Még több cikk

