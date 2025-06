Mindössze négy nappal a Bajnokok Ligája müncheni döntője után újabb izgalmas mérkőzést rendeztek az Allianz Arénában. A Nemzetek Ligája történetének negyedik négyes döntőjének szerdai mérkőzése ráadásul magyar szempontból is érdekes lehetett, mivel az elődöntőben először szereplő németek azt a portugál csapatot fogadták, amely ősztől azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szerepel a magyar válogatottal. A 2019-es győztes portugáloknál természetesen ott volt a kezdőben Cristiano Ronaldo, aki 220. alkalommal léphetett pályára a nemzeti együttesben, míg túloldalon a jubiláló Joshua Kimmichet köszöntötték, aki 100. mérkőzését játszotta a Nationalelf színeiben. A Bayern München védője mindössze a 14. játékos, aki elérte ezt a mérföldkövet a német válogatottban.

A Bayern München új szerzeménye, Jonathan Tah és Cristiano Ronaldo

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A mérkőzés esélyese inkább Julian Nagelsmann csapata volt, hiszen a németek ebben a sorozatban hazai pályán csak a magyar válogatottól kaptak ki 2022-ben, ráadásul Portugália 25 éve nem tudta legyőzni Németországot, azóta öt vereség a mérlege a mostani riválissal szemben.

Szoboszlai leendő csapattársának vitatható góljára Ronaldo vitatható góllal válaszolt

A viharos időjárási körülmények miatt közel tíz percet csúszott a kezdés, de ez nem zavarta meg a csapatokat, az első percekben ugyanis mindkét kapu előtt adódott egy-egy veszélyes helyzet. Sőt, a folytatásban a portugálok többször is próbálkoztak kapura lövéssel, bő negyedóra elteltével viszont a németek átvették az irányítást és akár a vezetést is megszerezhették volna, de két perc alatt kétszer is nagyot védett Diogo Costa, előbb a debütáló Nick Woltemade, majd Leon Goretzka lövését hárította.

Florian Wirtz góljával még a németek vezettek a második félidő elején

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A fordulás után aztán már a gólok is megjöttek, a 48. percben Kimmich passza után Florian Wirtz fejelt közelről a bal alsóba, megszerezve ezzel a vezetést a németeknek. Az angol bajnok Liverpool nyári kiszemeltjének gólja után a portugálok hevesen reklamáltak, mivel szerintük a leshatáron álló Woltemade akadályozta a menteni igyekvő kapust, ám a játékvezető a videózás után szabályosnak ítélte meg a találatot.