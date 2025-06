„Egy dolgot tisztázzunk. Egyenes ágon van-e lehetőségünk kijutni a vb-re? Nem hiszem.”

Jelen pillanatban a csoport legjobbja Portugália, fantasztikus játékosai vannak, papíron ellene abszolút semmi esélyünk nincs. Az persze egy másik dolog, hogy mire fogunk törekedni.

„Írországgal pariban vagyunk, idegenben lesz az első meccsünk, és nagyon nehéz helyzetben leszünk. A terveink csak playoff útján teljesülhetnek. Magyarország közel 40 éve nem jutott ki a vb-re, el sem tudod képzelni, mennyire szeretném, hogy kijussunk! De azért legyünk realisták” – jegyezte meg Rossi.

Fernando Santos is kiemelte Szoboszlait

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az azeri szövetségi kapitány, a portugál Fernando Santos úgy véli, csapatának nincs miért szégyenkeznie. „Magyarországé nagyon jó csapat, egy góllal nyert, és tudjuk, hogy Szoboszlai az ellenfél topjátékosa. Előjött az egyéni játékosminőségek közötti különbség. Az én csapatom is próbálkozott, kiegyenlítettünk, aztán teret engedtünk egy második magyar gólnak. A labdarúgásban benne van, hogy nem ítélnek meg neked egy büntetőt. Azon ment el a meccs, hogy Magyarország erős válogatott, többet birtokolta a labdát, helyzeteket is teremtett. Egy kis szerencsére is szükségünk lett volna” – nyilatkozott a 2016-ban a portugálokkal Eb-t nyert szakember.