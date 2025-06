A magyar labdarúgó-válogatott egyik legfontosabb játékosa fantasztikus idényt zárt. Sallai Roland a török bajnokságot és a Török Kupát is megnyerte a Galatasaray csapatával, amelynél még hosszú éveket szeretne eltölteni. A 28 éves szélső egy interjúban a jövőjéről is beszélt, majd azt is elmondta, milyen poszton nem fog soha futballozni.

A török futball történetében első csapatként a Galatasaray érte el a 25. bajnoki címet. A sikerben elévülhetetlen érdemei voltak a sokoldalú Sallai Rolandnak is, a magyar válogatott szélső ráadásul nem csak bajnok, hanem kupagyőztes is lett az isztambuli klubbal. Sallai Roland a török bajnokságot és a Török Kupát is megnyerte a Galatasaray csapatával

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU Sallai Roland még sokáig maradna a Galatasaray csapatánál Sallai Roland nemrég hosszabb interjút adott az Ihlas hírügynökségnek, amelyben a nemrég véget ért idényről beszélt, valamint a jövőjéről is szót ejtett. „Mentálisan végig erősnek kellett lennünk. Végül megnyertük a bajnokságot és a kupát, a Szuperkupát is szeretnénk elhódítani. Úgy érzem, nekem is jól ment a játék, még ha időnként a megszokottól eltérő poszton játszottam. De ehhez is alkalmazkodtam. Már az érkezésemkor rájöttem, milyen nagyszerű szurkolóink vannak. Ez tényleg egy más világ, olyan, amilyet még nem láttam. Nagyon boldog vagyok itt, még sokáig szeretnék maradni” – mondta a többször is jobbhátvédként szereplő Sallai, aki a Galatánál képzeli el a jövőjét. Sallai Roland jobbhátvédként is remek teljesítményt nyújtott

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU Sallai kijelentette, hogy ő akar lenni az első magyar játékos, aki három trófeát is nyer Törökországban, majd azt is elmondta, melyik az a poszt, ahol soha nem fog játszani. Az, hogy jobbhátvédként játszottam, a futball része. Kellett egy-két meccs az alkalmazkodásra, de utána elég jól ment. Az egyetlen poszt, ahol nem fogok játszani, az a kapus – idézte a Nemzeti Sport a magyar válogatott focista szavait. Sallai a nemzeti csapattal már megérkezett Telkibe, Marco Rossi együttese június 6-án Svédországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Azerbajdzsánba látogat. Kapcsolódó cikkek

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!