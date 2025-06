Csúcsra ért a PSG

Ez a döntő nem az egyéniségekről szólt, ugyanis a PSG csapatként volt a legerősebb. Mindenki tudja a feladatát és mindenki képes elvégezni a másik feladatát is, amennyiben egy-egy játékos segítségre szorul.

Talán felelőtlenség lenne még kijelenteni, hogy ez a csapat uralni fogja a következő éveket, de jó esély van rá, hiszen fiatal a csapat és olyan ellenfeleket takarított el az útból, mint a Liverpool vagy az Arsenal.

Négy gólos győzelem a BL-döntőben

Eddig tehát az AC Milan FC Barcelona elleni sikere volt a csúcs. Akkor Johan Cruyff Dream Teamje felet volna meg a mai PSG-nek, de Fabio Capello csaata kegyetlenül eltakarította a katalánokat. A piros-feketék Daniele Massaro góljaival már 2–0-ra vezettek a félidőben, majd Dejan Savicevic és Marcel Desailly góljaival alakult ki a 4–0-s végeredmény, ami szombatig rekordot jelentett.

1994-ben verte tönkre a Milan a Barcelonát

2017-ben a Real Madrid 4–1-re verte a Juventust. Zinedine Zidane csapata akkor már a 12. serlegét gyűjtötte be Cardiffban rendezett döntőben. Cristiano Ronaldo góljára még Mario Mandzukic válaszolt, de Casemiro, Ronaldo és Marco Asensio találataira már nem érkezett válasz.

A Real Madrid a városi rivális Atléticót is 4–1-re verte 2014-ben, amikor szinte végig az Atlético vezetett, de Sergio Ramos kiegyenlítette Diego Godin gólját a 93- percben, majd Gareth Bale, Marcelo és Ronaldo révén potyogtak a BL-döntő góljai a hosszabbításban, így lett meg a La Decima, azaz a 10. BEK/BL-serleg.

A Porto 2004-ben verte 3–0-ra a Monacót, José Mourinho ekkor tört be végleg az edzők élvonalába. A Special One az UEFA-kupa után a BL-t is megnyerte a csapatával, kiejtve korábban a Manchester United, a Lyon és a Deportivo csapatait is. Gelsenkirchen a Didier Deschamps vezette Monaco volt az ellenfél, Carlos Alberto, Deco és Dmitri Alenichev góljai döntöttek.