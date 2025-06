Ahol Dominik Szoboszlai játszik, ott garantált a siker, ugyanis profi pályafutása alatt eddig minden évben nyert legalább egy trófeát. A magyar válogatott csapatkapitányának kulcsszerepe volt abban, hogy idén a Liverpool megnyerte az angol bajnokságot, ezzel ő lett az első magyar futballista, aki csúcsra ért a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik a PL-trófeával

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik, a trófeahalmozó

„Nagyon büszke pillanat volt ez. Kisgyerekként mindig arról álmodozol, hogy ezeket a trófeákat megnyered. Hosszú út vezetett idáig, és remélhetőleg még közel sem értem a végéhez. A családom is büszke rám, és nélkülük nem is tartanék itt. Én is büszke vagyok rájuk, hogy velem tartottak, és most már együtt megyünk tovább” – kezdte a Szoboszlai a Red Bull hivatalos honlapjának adott interjúban.

A magyar középpályás árulta, egyelőre az édesapja őrzi a serlegeket és érmeket, amiket eddigi pályafutása alatt szerzett, ám már úgy érzi, eljött az ideje, hogy saját trófeatermet csináltasson.

„Apukámnál van az összes érmem, amit eddig nyertem. Néhány trófea is, persze nem az eredetiek, de csináltattam belőlük másolatot, hogy megtarthassuk magunknak. Ugyanezt fogom tenni a Premier League-trófeával is. Gondolkozom rajta, hogy mindent újra legyártatom magamnak, hogy építsek nekik egy saját trófeatermet”.

Szoboszlai eddigi trófea gyújteménye:

Red Bull Salzburg

2017–18 – osztrák bajnoki cím

2018-19 – osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa

2019-20 – osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa

2020-21 – osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa

RB Leipzig

2021-22 – Német Kupa

2022-23 – Német Kupa

Liverpool

2023-24 – Ligakupa

2024-25 – angol bajnoki cím

Kezdeti nehézségek és barátság Haalanddal

Szoboszlai nem volt még 16 éves, amikor egy U16-os válogatottmeccsen figyeltek fel rá a Red Bull játékosmegfigyelői. A Red Bull Salzburg előtt fél évet töltött az osztrák másodosztályú FC Lieferingnél, ám a költözés, a honvágy és a nyelvi nehézségek komoly próbatétel elé állították.

„Egy futballista életében ez az egyik legnehezebb rész. Elhagyni a családodat, olyan emberekkel lenni, akiket nem ismersz, ráadásul egy másik nyelvet kell beszélni. Meg kell tanulnod németül vagy angolul, és meg kell ismerned a csapatot. Kétszer olyan jól kell játszanod, mint a csapattársaid, mert ha ugyanazon a szinten vagytok, akkor őket fogják választani, és nem téged. Ez egy hatalmas lépés” – árulta el a magyar válogatott csapatkapitánya.