Szoboszlai Dominik hétfőn délután érkezett meg a válogatott edzőtáborába, mert Marco Rossi együttese két felkészülési mérkőzést is játszik a nyár elején. A csapat előbb pénteken a Puskás Arénában fogadja a svédeket, majd június 10-én kedden, Bakukban lép pályára Azerbajdzsán legjobbjai ellen.

Szoboszlai Dominik is megérkezett Telkibe.

Fotó: MLSZ TV

Szoboszlai Dominik érkezése Liverpoolban is szemet szúrt

A magyar válogatott csapatkapitánya hétfőn délután érkezett meg Telkibe, ezt az MLSZ is posztolta, majd a Liverpool is kitette az oldalára azzal a szöveggel, hogy „Szobó érkezése a válogatottbéli kötelezettségekre”. Egy óra alatt a Liverpool oldalán több mint 15 000 like és egyéb reakció érkezett az alábbi képekre, és persze nem kevés komment, amelyekből több hozzászóló is hasonlóságot vélt felfedezni a fiatal magyar futballista és egy korábbi akciósztár között.

A szurkolók egy része szerint Szoboszlai ebben a szerelésben úgy néz ki, mint a Tökéletes katona és az Időzsaru belga sztárja. Többen oda is illesztették a mozihős korábbi képeit, hogy bemutassák, mennyire nagy a hasonlóság. De mindenki győződjen meg róla személyesen, lássuk a belga akciósztárt, Jean-Claude Van Damme-ot (most nem így néz ki a 64 éves harcművész, ez a fotó még fénykorában készült róla).