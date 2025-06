Florian Wirtz sztratoszférikus magasságokba emelkedhet majd a Liverpoolnál, legalábbis ezt állítja a német szakíró, Raphael Honigstein, akit a BBC szólaltatott meg. Florian Wirtz-ért akár 116 millió fontot is adhatnak az angolok, így teljesen evidens, hogy nem a kispadra érkezik. A 22 éves német támadó középpályás Honigstein szerint kész játékos, így könnyen beilleszkedhet majd az angol bajnok Liverpool csapatába, ahol Szoboszlai Dominik is szerepel, valamint Pécsi Ármin is, de hamarosan bejelenthetik Kerkez Milos érkezését is, már csak azért is mert Andy Robertson már más csapatokkal tárgyal.

Szoboszlai Dominik helyére pályázhat Florian Wirtz

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik helye is veszélybe kerülhet

„Alkalmazkodnia kell majd a Premier League tempójához és a fizikálisabb játékhoz. Az ellenfelek megpróbálják majd kivonni őt a játékból, de nem lehet könnyen megfélemlíteni, szereti a kihívást. Egy szupersztárt vásárolt a Liverpool” – mondta Honigstein Wirtz-ről, aki 17 évesen debütált a német élvonalban a Bayer Leverkusen színeiben, és mindössze 19 nappal később a Bundesliga történetének akkori legfiatalabb góllövője lett, ráadásul a Bayern München ellen, amely szintén meg akarta szerezni őt.

Amióta bemutatkozott a Leverkusenben, Wirtz 44 gólpasszt adott a Bundesligában, amivel a harmadik helyen áll a játékosok között a bemuttakozása óta, de ő a legfiatalabb. Florian Wirtz a második játékos, akit a Liverpool a Bayer Leverkusentől vásárolt nyáron, a jobbhátvéd Jeremie Frimpong után.

„Kulcsfontosságú tényező volt, hogy más klubokkal ellentétben a Liverpool egy igazán átgondolt elképzelést mutatott be arról, hogyan és hol fog játszani. A Bayernnél nagyon nehéz lett volna őt Jamal Musiala mellé beilleszteni” – mondta a szakértő. Wirtz már 22 évesen is a Bundesliga egyik legjobbja volt, többnyire a 10-es poszton szerepelt. Az elmúlt szezonban ő volt a Bundesliga leghatékonyabban cselező játékosa.

„A legjobb pozíciója a 10-es, Arne Slottal is erről egyezettek. Ő lesz a támadásban az a középpályás, aki képes a középpályások és a védők közötti területeket megtalálni, van szeme a az utolsó passzokhoz, de sosem veszíti szem elől a kaput sem, képes maga is gólokat lőni, és nagyon kitartó. Egy nagyon modern 10-es, akire sok klub vágyott".