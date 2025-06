A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik egy szív emojit küldött a közösségi médiában a bejelentéshez, ezzel is jelezve, mennyire tiszteli és támogatja korábbi csapattársát.

Szoboszlai-szívecske a Real Madrid Instagram-oldalán

A két játékos közeli barátságot ápolt a Liverpoolnál, amit az angol szurkolók egy része is észrevett, és nem is hagyták szó nélkül a magyar futballista reakcióját. A Sportbible által szemlézett kommentek között akadt, aki azt írta: „Szoboszlai sírni fog, amikor rájön, hogy most már nem lesz, aki passzoljon neki.”

A Liverpoolban nagyon jól megértették egymást

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rögtön kombinálni kezdtek Szoboszlairól

De ezzel még nem volt vége az elképesztő reakcióknak

Azonnal vegyék el tőle a 8-as mezt.

„Küldjék őt is oda.”, jegyezték meg az angolok, akik talán máris Real-mezben látják Szoboszlait egyetlen lájk miatt.

Ugyanakkor néhány rajongó gyorsan megvédte Szoboszlait.

Olyanok, mint a legjobb barátok, szóval el tudom fogadni a támogatását. Nem kell aggódni!

„Ez csak egy kis dolog, srácok, nyugi.” „Ők közeli jó barátok, nyugodjatok meg.” „Ez is mutatja, mekkora barátság volt közöttük. Trent rengeteg játékostársának fog hiányozni.”

Így reagáltak a higgadtabb 'poolosok, de jól összefoglalta a lényeget a talán legjózanabb kommentelő, aki ezt írta:

Ez már túlzás, csak egy klubváltásról van szó.

Alexander-Arnold lenyűgözte a Real-híveket

Alexander-Arnold bemutatkozása viszont még a madridi drukkereket is meglepte: a 26 éves játékos tökéletes spanyolsággal mondott beszédet, amelyben elárulta, hogy hónapok óta tanulja a nyelvet.

„Ez nem történik meg minden nap. Az álmaim váltak valóra, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Tisztában vagyok a Real Madrid mezével járó felelősséggel, és mindent meg fogok tenni a sikerért” - mondta Trent Alexander-Arnold.

A spanyol sajtó vegyesen fogadta az angol érkezését: egyesek szerint fizikailag élete formájában van, mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a Real védekezési rendszere merőben más, mint amit a Liverpoolban megszokott. Klopp egykori segítője, Vítor Matos ugyanakkor megvédte játékosát, mondván:

Trent teljesítményét nem lehet önmagában nézni, figyelembe kell venni, hogy milyen taktikában és milyen támadókkal játszott együtt.

A Real Madrid 2029-ig szóló szerződést kötött Alexander-Arnolddal, aki így olyan fiatal sztárok mellé csatlakozik, mint Mbappé, Bellingham, Camavinga, Valverde vagy Tchouaméni. A klub tehát tovább építi a jövő csapatát, amelyet sokan már most a „Galaktikusok 2.0” néven emlegetnek.