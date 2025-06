A Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool csütörtökön hivatalosan is bejelentette Kerkez Milos szerződtetését. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az angol klub honlapján minden az új szerzeményről szólt. Kerkez Milosról készült Liverpool-mezes galéria, valamint egy hosszabb interjú is felkerült a Liverpool honlapjára a 21 éves magyar játékossal.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos elhíresült fúrós képe

Fotó: miloskerkezofficial@instagram

Az átigazolás bejelentése előtt a Liverpool közösségi oldalára elsőként egy sokat sejtető fotó került fel Kerkezről, ahol még csak a háta látszott, illetve egy fúró a háttérben. Miért éppen egy fúrót választott a klub? Ennek is megvan a története.

Szoboszlai és Kerkez furcsa fotója

A Magyar Nemzet emlékeztetett arra, hogy Kerkez még februárban osztotta meg azt a fényképet, amelyen ő és Szoboszlai Dominik szerepel. Mindketten a magyar válogatott szerelését viselik, amiben semmi furcsa nincs, azonban Kerkez egy fúrót tart a kezében, ami viszont szokatlan látvány.

A történetre rákapcsolódva Kerkez első liverpooli interjújában a klub egyik munkatársa megkérdezte őt a fotó eredetéről. Kerkez először elmondta, Szoboszlainak is alá kellene írnia a képet, majd így felelt:

Szabadnapunk volt, és a barátaival elutaztunk vidékre, és élveztük a napot. Hülyéskedtünk egy kicsit, ahogy láthatjátok”

– mondta szűkszavúan, de mosolyogva a 23-szoros magyar válogatott focista.

The story behind THAT photo... 😅 pic.twitter.com/zEXS73cAJg — Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025