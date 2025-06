A holland válogatottal 2010-ben vb-ezüstérmes John Heitinga tavaly nyáron érkezett a Liverpool csapatához Arne Slot segítőjeként. A bajnoki címmel záruló szezon végén Heitingát megkereste az Ajax, a holland szakember pedig elvállalt a rekordbajnok csapat irányítását. A távozásával Szoboszlai klubja új másodedzőt keresett a megüresedett posztra, a választás pedig egy legendás holland játékosra, Giovanni van Bronckhorstra esett.

Szoboszlai Dominik a liverpooli középpálya motorja

Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

A The Athletic azt írja, hogy bár az üzlet még nem jött létre, Van Bronckhorst tárgyalásban áll a Liverpoollal és ha jól alakulnak a dolgok, akkor Sipke Hulshoff és Aaron Briggs mellett csatlakozhat az edzői stábhoz.

​Holland legenda lesz Szoboszlai új edzője

A The Athletic megjegyzi, hogy a holland szakember nagyon szeretne visszatérni a Premier League-be, a közelmúltban pedig több máshonnan érkező ajánlatok is visszautasított.

Az 50 éves Giovanni van Bronckhorst 2010 nyarán vonult vissza, utána a nevelőegyesületénél, a Feyenoordnál kezdett dolgozni az utánpótlásban, 2015-ben pedig átvette a felnőtt csapat irányítását. A korábbi kiváló balhátvéd négy évet dolgozott a rotterdami csapat edzőjeként, mellyel 2017-ben bajnoki címet ünnepelhetett.

Giovanni van Bronckhorst a Liverpool segédedzője lehet

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

2020 januárjában elfogadta a City Football Group tulajdonában lévő kínai Guangzhou City ajánlatát, szűk egy év után azonban otthagyta a csapatot. 2021 novemberében visszatért egykori csapatához, a skót Glasgow Rangershöz, amellyel megnyerte a Skót Kupát, mellette pedig bejutott az Európa-liga-döntőbe, ahol aztán 1-1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban maradt alul az Eintracht Frankfurttal szemben.

A holland szakember 2022 novemberében távozott a Rangerstől, majd közel két év pihenő után 2024 nyarán átvette a török Besiktas csapatát, de november végén kirúgták, azóta pedig az UEFA-nál dolgozott meccselemzőként.

​Van Bronckhorst elképesztő pályafutása

Giovanni van Bronckhorst játékosként futballozott a Feyenoordban, a Rangersben, az Arsenalban és a Barcelonában. A skót, az angol és a katalán csapat színeiben is nyert bajnoki címet és kupát is, ráadásul 2006-ban a Barcelona játékosaként megnyerte a Bajnokok Ligáját is.