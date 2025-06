A középpályán elsősorban Harvey Elliott jövője vált bizonytalanná, akit a Brighton és a Newcastle is figyel, sőt, a Leverkusen is érdeklődik iránta. Rajta kívül több kulcsjátékos – Darwin Núnez, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, sőt akár Luis Diaz vagy Diogo Jota – távozása is napirenden van, hogy helyet és forrást teremtsenek az új igazolásoknak.