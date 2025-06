A Liverpool Fans Club „az erőtől a precizitásig” feliratú fotót mellékelt Szoboszlai Dominikról az íráshoz, amely már-már olyan hangulatot teremt, mintha egy szurkolói rigmus lenne.

Szoboszlai imádja a kihívásokat, így elképesztően izgalmas szezon várhat rá

Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

„Nem lecserélni kell őt. Csak meg kellett találni a társát. Florian Wirtz lehet az új rendszer kulcsfigurája – de Dominik Szoboszlai nem háttérember. Nem veszik el tőle a szerepet. Sokkal inkább kiemelik, amit tud.”

Még mindig csak 24 éves. Már Premier League-bajnok. És most végre lesz valaki mögötte, aki valóban lát a pályán. Az előző szezonban Szoboszlai megtanulta, hogyan vigye előre a Liverpoolt a középpályáról egészen a kapuig. Most? Készen áll arra, hogy áttörje a legutolsó védelmi vonalat is. Több szabadság. Több veszély.

Még „liverpoolibb”, mint valaha. Wirtz nem azért érkezik, hogy kiszorítsa Szoboszlait. Azért van itt, hogy még jobbá tegye azt, amit Szoboszlai már felépített” – olvasható a szurkolói oldalon.

Mindketten elférnek a pályán

Az írás alatti kommentelők is egyetértenek abban, hogy Szoboszlai szerepe nincsen veszélyben. Épp ellenkezőleg, lehetőséget kaphat arra, hogy még magasabb szinten tündököljön.

Többen hangsúlyozták, hogy a magyar középpályás már most is a csapat szerves része. Szerintük Wirtz nem a helyére érkezik, hanem olyan típusú társ lehet mellette, akivel jól kiegészítik egymást: „Szoboszlai már most is része a rendszernek.” „Mindketten elférnek a pályán.” „Remek páros lesznek, YNWA!” – írják a Vörösök fanatikusai.

Taktikai javaslatok és posztötletek

A pályán elfoglalt szerepkörökről többen azt írták, hogy Szoboszlait érdemes lenne a kapuhoz közelebb játszatni: „Ha jobbról, közelebb a kapuhoz játszik, simán lő 20 gólt egy szezonban.”

Mások szerint 8-asként lenne a legjobb, vagy folyamatosan váltogatná a pozíciót Wirtzcel egy dinamikus rendszerben: „Játsszon 8-ast.” „4-2-2-2, és Wirtz meg Szoboszlai cserélgetik a 9-es és 8-as szerepet. Bumm!”

Voltak, akik kevésbé voltak meggyőzve az igazolás értelméről: „Akkor most ki ül a padra? Gravenberch? Nem látom.” „Nem hiszem, hogy erre a posztra égetően szükség lenne – egy csatár sokkal fontosabb lenne.” „Nunez nem elég jó, Jota mindig sérült, ha Diaz elmegy Barcelonába, komoly gondban leszünk.”