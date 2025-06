A csapatkapitány Szoboszlai Dominik ezúttal jobb oldali nyolcasként futballozott a háromfős középpályán. A Liverpool játékosa ezúttal is rengeteget melózott, a 33. percben pedig egy gyönyörű góllal járult hozzá a magyar válogatott győzelméhez.

Szoboszlai Dominik gyönyörű gólt lőtt

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szoboszlai: Jó tanulópénz volt!

Szoboszlai Dominik az azeriek ellen lőtte a 16. gólját a nemzeti csapatban.

Ez a két meccs jó tanulópénz volt a vb-selejtezőkre. Megtanultuk, hogy mindegy, milyen csapat ellen játszunk, nincs könnyű mérkőzés. Akkor sem, ha ma mi voltunk a favoritok. Látszódott, hogy egy azeri csapat is tud focizni. Meg kell találni erre a választ. Az első gól után jó reakciót mutattunk, egészen így volt a 85. percig, utána azonban leengedtünk. Talán elfáradtunk. Nem tudom, mikor játszottunk legutóbb négy védővel, de jól néztük ki, különösen labda ellen. Majd kiderül, hogyan megyünk neki a vb-selejtezőknek. A mérkőzés közben nem gondoltam a hármas sípszóra, de örülök, hogy most végre kicsit pihenhetek

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, aki a 2024/25-ös szezonban minden sorozatot figyelembe véve 59 mérkőzést játszott.

Az azeriek elleni találkozón bemutatkozott a válogatottban az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 27 éves Tóth Balázs.

A bemelegítésnél már elmúlt az izgalom. Nagyon büszke pillanat volt, amikor együtt énekelhettem a himnuszt a csapattal. Kicsit csalódott vagyok, mert ezt a meccset le kellett volna hozni bekapott gól nélkül, de ezt leszámítva nagyon boldog vagyok. Lehet, szabálytalan gól volt, de magát a szituációt meg kellett volna előzni. Tanulni kell belőle. Úgy gondolom, jól működött a labdakihozatal is, de nem kaptam nagy nyomást, úgyhogy nem volt nehéz dolgom”

– Tóth Balázs.

Tóth Balázs bemutatkozik a magyar válogatottban

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Kipróbáltunk egy másabb felállást. Ha Milos itt van, lehet más szerepkörben játszottam volna. Jól játszottunk, jól bontottuk meg az ellenfelet, csak a több gól hiányzott. Mindig az a fontos, mi a meccs vége. Mi most magunknak tettük nehézzé az utolsó tíz percet, ebből mindenképpen tanulnunk kell. Úgy érzem, ez a meccs már jobban nézett ki, bár lehet, ezt az ellenfél is megkönnyítette. Ebből építkeznünk kell és nagyon várjuk a szeptembert. Mindegy volt, ki rúgja a gólt, csak találjunk be végre” – mondta Nagy Zsolt, akit az idei szezonban az OTP Bank Liga legjobb játékosának választottak.