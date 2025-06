Korábbi összetartásokon, privát beszélgetéseken természetesen szóba került, hogy a válogatott karriert meddig tudjuk húzni, hiszen mindketten '90-es születésűek vagyunk. Nekem is szerencsére most már évről évre ott vannak az Európa-liga, Bajnokok Ligája, Konferencia-liga mérkőzések, és nyilvánvaló, hogy mind a kettőnkben hasonló érzetet szül a helyzet, érezzük, hogy ez nem kevés, sok áldozattal jár, és ilyenkor a családtól vesszük el az időt. De ettől függetlenül azért meglepett, hogy ezt most bejelentette és erre az elhatározásra jutott. Én úgy voltam vele, hogy még a vb-t megcsináljuk együtt, és utána nagyon szép kerek a történet, mind a ketten akár búcsút inthetünk a válogatottnak. Most ő így döntött, el kell fogadni. Biztos vagyok benne, hogy ez hozzá fogja őt segíteni ahhoz, hogy még jó néhány évvel ki tudja tolni a csodás karrierjét”