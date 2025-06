Balogh Botond a Parma egyik legjobbja volt a szezonban

Fotó: Loris Roselli/NurPhoto

A Párizsban született, 40-szeres magyar válogatott Loic Nego csapata, a francia élvonalbeli Le Havre is a kiesés ellen küzdött a 2024/2025-ös idényben, ezt a csatát pedig végül sikerrel vívta meg.

A jobbhátvédként és jobb oldali középpályásként bevethető 34 éves játékos 31 Ligue 1-találkozón lépett pályára,

klubja egy ponttal gyűjtött többet, mint az osztályozós helyen végző Reims együttese. Nego tehát bennmaradt az első osztályban a csapatával, azonban a szerződése idén nyáron jár le, és egyelőre nem dőlt el, hogy ezt a felek meghosszabítják-e vagy sem.

Loic Negóék kiharcolták a bennmaradást

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Sallai Roland meghódította Törökországot

A török bajnokság ugyan nem tartozik az öt európai topliga közé, azonban az erősorrendben közvetlenül ezek mögé sorolható, körülbelül hasonló szintet képvisel a holland és a portugál élvonallal. Európa egyik legerősebb bajnokságáról beszélhetünk, amelyben olyan klubok szerepelnek, mint a Besiktas, a Fenerbahce, vagy éppen a Galatasaray, amely idén mindent megnyert Törökországban. Sallai Roland klubváltása tehát fantasztikusan sikerült, a magyar válogatott szélső a Freiburg együttesét hagyta el szeptemberben az isztambuli csapat kedvéért.

A 28 éves támadó a bajnokságban 26, a Török Kupában pedig 4 találkozón lépett pályára, sokoldalúságát remekül bizonyította azzal, hogy jobbhátvédként is kiváló teljesítményt nyújtott.

Sallai május közepén kupagyőztes lett, csapata a fináléban 3-0-ra győzte le a Trabzonsport, majd a Galatasaray néhány nappal később a bajnoki címet is bebiztosította. A török futball történetében első csapatként a Galata érte el a 25. bajnoki címet, ebben pedig Sallainak is aktív szerepe volt, aki csodás idényt zárt az isztambuli sztárcsapattal. A 28 éves játékos is történelmet írt, az első magyar focista lett aki a kupa mellett a bajnokságot is megnyerte Törökországban.

Sallai Roland a török bajnokságot és a Török Kupát is megnyerte a Galatasaray csapatával

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A fenti összeállításban említett játékosok – a válogatottságot lemondó Gulácsi Péter kivételével – mind meghívót kaptak Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar válogatottba, amely júniusban két felkészülési mérkőzést játszik. A nemzeti együttes június 6-án a Puskás Arénában fogadja Svédországot, 10-én pedig Bakuban lép pályára Azerbajdzsán ellen.