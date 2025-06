Két dudás lesz egy csárdában vagy egy BL-győzelemre is esélyes szupercsapat alakulhat ki Liverpoolban? A következő futballidény – magyar szurkolói szempontból is – roppant érdekes kérdése, hogy miként fog egymás mellett megférni a Premier League-címvédő kezdőjében Szoboszlai Dominik és az új sztárigazolás Florian Wirtz. A vezető sportlapok is rendre felvetik a kérdést: milyen lesz az új Liverpool?

A The Athletic és a Liverpool Echo is foglalkozik a témával, avagy: hogyan fér meg egymás mellett Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz a Liverpoolban? Szoboszlai most 8-as mezben, jövőre 8-as pozícióban is?

Fotó: AFP A Liverpool történetének legdrágább igazolása, Florian Wirtz – szinte biztosra vehető – érkezése komoly változásokat hozhat Arne Slot csapatában, különösen Szoboszlai Dominik szerepét illetően. Wirtz a középpontban, Szoboszlai új szerepben? A The Athletic újságírója, Andy Jones szerint a Liverpool FC átalakulása Arne Slot menedzser érkezésével kezdődött, és ennek idén az egyik legnagyobb lépése a Bayer Leverkusen klasszisának, Florian Wirtz-nek a megszerzése. A 116 millió fontos transzfer nemcsak anyagi, hanem taktikai mérföldkő is. Wirtz a Leverkusenben elsősorban bal oldalról induló tízesként funkcionált, de szerepelt már hamis kilencesként, sőt balszélsőként is. Slot szemében ő lehet a Trent Alexander-Arnold utáni korszak kreatív vezére, egy olyan univerzális játékszervező, aki a támadás motorja lehet. Szoboszlai Dominik az előző idényben leginkább tízesként játszott, de gyakran kellett váltogatnia a szerepeit. Kiemelkedő volt presszingben és a dinamikus mozgásokban, viszont a támadó mutatói (8 gól, 9 gólpassz) nem voltak elég meggyőzőek egy klasszikus irányítóhoz mérten Andy Jones szerint. Wirtz érkezése visszaszoríthatja Szoboszlait a nyolcas pozícióba, ahol Alexis Mac Allisterrel versenyezhet a kezdőbe kerülésért. Ez azonban nem a megszokott szerepköre, és kérdéses, mennyire tudna ott igazán érvényesülni. A Brighton elleni utolsó előtti bajnokin viszont kifejezetten ígéretesen játszott mélyebben. A legnagyobb vesztesek; Kerkez beépítése The Athletic cikke szerint Curtis Jones helyzete a legingatagabb, már tavaly is háttérbe szorult. Harvey Elliott pedig már nyíltan jelezte, hogy a kevés játéklehetőség miatt elgondolkodott a váltáson, Wirtz érkezése pedig még tovább csökkentheti az esélyeit. Wirtz az előző Bundesliga-szezonban 31 meccsen 10 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott

Fotó: AFP Kerkez Milos, a Bournemouth balhátvédje is szinte biztosan csatlakozni fog a Liverpoolhoz. Ha Wirtz balról befelé mozog, Kerkez feladata lehet a szélső poszt betöltése, ami lehetővé tenné, hogy a két magyar játékos egyszerre legyen meghatározó tagja a kezdőcsapatnak.

Wirtz nem fenyegetés, hanem lehetőség Szoboszlai számára A Liverpool Echo három szakírója, Paul Gorst, Ian Doyle és Theo Squires egyetértenek abban, hogy Szoboszlai Dominik nem fog meghátrálni, sőt, még komolyabb szerepe lehet a csapaton belül a következő szezonban, csak éppen más pozícióban. Variációk Szoboszlai szerepére Paul Gorst úgy véli, Szoboszlai motorikus képességei, futómennyisége és intenzitása miatt Slot egyik legértékesebb embere. Noha a kreatív számai (8 gól, 9 assziszt) nem voltak extrémen kiemelkedők, a presszing és a taktikai fegyelem miatt pótolhatatlan láncszem. Gorst is kiemelte, hogy a Brighton ellen Slot kifejezetten dicsérte Szoboszlai mélyebb szerepben nyújtott teljesítményét. Ian Doyle szerint Szoboszlai természetes posztja a nyolcas, ahol a legjobban érvényesül labdakihozatalban, hosszú passzokban és ütemérzékben. Wirtz nem elnyomja, hanem felszabadítja Szoboszlait az általa kevésbé kedvelt tízes szerepkör alól. Slot rajongója Szoboszlainak, a mélyebb pozíció a megoldás Theo Squires kiemeli, hogy Szoboszlai – Wirtz, Virgil van Dijk, Darwin Nunez és Alisson Becker után – az ötödik legdrágább Liverpool-játékos, és Slot az egész szezonban megmutatta, hogy mennyire bízik benne. Wirtz érkezése tehermentesítést, nem pedig versenyhelyzetet jelenthet a számára. A középpályás rotációban továbbra is meghatározó szerep várhat rá – akár nyolcasként, akár hatosként Mac Allister mellett, ha pihentetni kell Gravenberchet. Marco Rossi véleménye Érdemes odafigyelni Marco Rossi szavaira is. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Szoboszlai Dominik jó úton halad, de a fejlődés lehetősége még mindig ott van benne. „Szerintem több gólt is szerezhetne, gyakran mondom neki: lőj bátrabban!” – fogalmazott Rossi, aki szerint a támadó középpályásoknál a világklasszisokat sok esetben a gólok száma választja el a „csak” nagyon jó játékosoktól.

Az Origo Sport konklúziója egyértelmű: Szoboszlai Dominik nem csupán képes felvenni a versenyt Florian Wirtz-cel, hanem minden adottsága megvan ahhoz, hogy mellette is meghatározó szereplő maradjon. Aki végignézte az előző szezont, pontosan láthatta: Szoboszlai olyan játékos, aki a modern futball minden elemében magas szinten teljesít. Fegyelmezett, taktikus, fizikálisan kimagasló, és emberileg is példamutató profi. Slotnak olyan labdarúgóra van szüksége, aki szinte bármely poszton és minden téren megállja a helyét, Szoboszlai pedig ilyen játékos. Elképesztően izgalmas szezon várhat Szoboszlaira a megújult Liverpoolban

Fotó: AFP Wirtz érkezése nem a vég, hanem egy új, még reményteljesebb kezdet lehet a számára. Az új rendszer, az új taktika és az új kihívások még jobbá tehetik Szoboszlait. Nem kell kizárólag tízesként ragyognia: képes mélyebbről is szervezni, gyorsítani, presszingelni, és amikor kell, gólt szerezni. Ha Arne Slot valóban a jövőt akarja építeni, azt csak Szoboszlai Dominikkal a fedélzeten teheti meg. A Liverpool új korszaka nem lehet teljes a magyar csapatkapitány nélkül, aki nem egy a sok közül, hanem - szerintünk - az egyik legfontosabb láncszeme lesz a megújuló Liverpoolnak.

