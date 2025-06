Május utolsó napján befejeződtek a csaták az UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája sorozatban, melynek döntőjében a PSG meglehetősen könnyen, 5-0-ra verte az Intert Münchenben. A mérkőzésen tiszteletét tette a UFC egykori könnyűsúlyú világbajnoka, Khabib Nurmagomedov is, aki, mint ahogy az a lenti videón is látszódik, nem fogott kezet Kate Scottal, aki a CBS Sportsnak dolgozik. A szakértők között ott volt Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards és az internetes személyiség, iShowSpeed. Khabib minden férfi kollégájával kezet fogott, azonban amikor Kate Scott felé nyújtotta a kezét, Khabib a mellkasára tette a sajátját, ezzel jelezve, hogy nem fog kezet. Scott azonnal reagált, visszahúzta a kezét, és udvariasan bocsánatot kért. A muszlim vallású egykori klasszis ketrecharcos azért utasította vissza a hölgy kézfogását, mert a vallása miatt nem érinthet meg olyan nőt, aki nem a felesége vagy közeli családtagja, mert az tiszteletlenség lenne. Ennek ellenére nem kevés indulatot szült ez a jelenetsor, a kommentelőket is rendkívül megosztja a történet, de egy igazi sztárbotrány is kitört emiatt.

Sztárbotrány lett Khabib BL-szerepléséből

Fotó: CATHERINE STEENKESTE / Hans Lucas

A sztárbotrány kapcsán sokan megszólaltak már

Nemcsak a kommentelőket osztja meg a lenti felvétel, hanem a világsztárokat is. Megszólalt már többek között ez ügyben Dwayne Johnson, Dana White és Tom Hanks is megannyi híresség mellett (ITT lehet megnézni, még kik).

A közösségi médiában vegyes reakciók születtek. Sokan dicsérték Khabibot, hogy hű maradt vallási elveihez, és Kate Scottot is elismerés illette, amiért profi módon kezelte a helyzetet. Ugyanakkor voltak, akik kritikával illették Khabib viselkedését, kulturális érzéketlenséggel vádolva őt.