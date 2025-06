Anglia U21-es válogatottja káosz és tömegverekedés közepette jutott elődöntőbe a spanyolok ellen.

Az angolok nem csak tömegverekedésben jók, már a döntőért küzdhetnek

Fotó: BRANISLAV RACKO / DPA

Isten keze és tömegverekedés

A mérkőzés elején James McAtee és Harvey Elliott villámgyorsan betaláltak, ezzel előnyhöz juttatva Angliát. A spanyolok ugyan még az első félidő végén szépíteni tudtak egy vitatott tizenegyesből, de az angolok stabilan tartották magukat, és a hajrában Eliot Anderson büntetőjével végleg eldöntötték a továbbjutás sorsát. Ám a gólok mellett is akadt bőven érdekesség.

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy még 0-0-s állásnál ugyanis, három perccel a meccs kezdete után a játékvezető kezezés miatt tizenegyest ítélt a spanyoloknak. Csakhogy a VAR-elemzés után ezt az ítéletet visszavonták, amin a spanyolok kiakadtak. Legfőképpen azért, mert szerintük következetlenül alkalmazza a szabályt az UEFA.

A spanyol szaklap, a Marca a következőképpen írta le a véleményét az esetről:

„Nevetséges döntés 0-0-s állásnál: a VAR érvénytelenítette a büntetőt, amit a játékvezető megítélt. Az UEFA, amely nemrég azt állította, hogy Cucurella kezezése az Eb-n már tizenegyest ér, most kénytelen lesz elmagyarázni, hogy a hát mögül blokkolás céljából előkapott kéz miért nem számít szabálytalanságnak. Hogy Spanyolország emiatt esett-e ki, azt senki sem tudja. Azt viszont igen, hogy ez a döntés védhetetlen.”

Mint ismert, a tavalyi felnőtt Eb negyeddöntőjében a spanyolok úgy jutottak tovább a házigazda németek ellen, hogy Jamal Musiala kapura tartó lövését Cucurella látványosan kézzel blokkolta a tizenhatoson belül, ám nem ítéltek tizenegyest a németeknek. Hónapokkal később az UEFA elismerte, hogy téves döntés született, erre most hasonló szituációban megint következetlenül döntöttek.

A Marca még tovább ment: szerintük most már az angoloknak is van egy saját „mini Isten kezük”. Ez nagy sértés lehet az angoloknak, hiszen Diego Maradona legendás „Isten kezére” utal, amikor az 1986-os vb-n az Anglia elleni negyeddöntőben az argentin legenda kézzel szerezte az első gólját, Argentína ennek is köszönhetően nyert 2-1-re.

Ezek után nem meglepő, hogy a lefújást követően a két csapat játékosai között heves szóváltás és lökdösődés alakult ki, amelynek középpontjában Charlie Cresswell állt. Ashley Cole, az angolok edzője is a pályára sietett, hogy megakadályozza a helyzet elfajulását, és elkerülje, hogy valamelyik játékos piros lapot kapjon.