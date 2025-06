Az Újpest új stadionjának helyszíne kapcsán Ratatics Péter már tavaly novemberben sokat sejtető utalást tett, pénteken pedig a klubvezető hivatalos közleményben erősítette meg, hogy megszületett a megállapodás és aláírták az előszerződést a telekvásárlásról.

Az Újpest FC Megyeri úti sportlétesítménye, a Szusza Ferenc Stadion

Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

Az Újpest elnöke elárulta, hol lesz az új stadion

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke számolt be arról, hogy a Mol-csoporttal együtt előszerződést kötöttek a Fóti úti volt Tungsram-gyártelep megvételéről, ahol felépül majd az NB I-es focicsapat új otthona. A jelenleg használaton kívüli, 180 ezer négyzetméteres terület helyén egy új sportparkot is létre hoznak.

„A nagyszabású beruházás szabadtéri pályákat, játszótereket és parkosított területeket jelenthet a kerület számára, illetve egyúttal az Újpest FC új otthonaként is funkcionálhat

A Káposztásmegyer és Újpest-kertváros határán fekvő terület kiválasztását megelőző részletes, külső tanácsadók bevonásával elvégzett háttérmunka során a kerület összes potenciális telkét megvizsgálta a beruházó, mely számára fontos kritérium volt többek között a megfelelő parkolási lehetőségek, illetve a tömegközlekedés és kötöttpályás megközelítési lehetőség biztosítása.

„A komplexum ennek mentén a tervek szerint 18 000 férőhellyel fog rendelkezni, amely később akár 22 000 férőhelyre is bővíthető, valamint az UEFA legmagasabb szintű, 4. sportlétesítmény-kategóriájába fog tartozni, tehát alkalmas lesz nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére” – emelte ki az Újpest FC, mely szerint a futballklub számára a múltjához méltó, nemzetközi színvonalú sportközpont kialakítása volt a cél.

A közlemény arra is kitért, hogy a sportpark tervei jelenleg kidolgozás alatt állnak, különös hangsúlyt helyezve a zöldfelületek arányára és a közösségi funkciók kialakítására. A beruházó célja, hogy a fejlesztés ne csupán sportlétesítményként, hanem a városrész közösségi életének új központjaként is szolgáljon. Ennek jegyében a projekt során figyelembe kívánják venni a helyi lakosság javaslatait és elvárásait is – ennek részeként július 21-ére lakossági fórumot hirdet a klub.