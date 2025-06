Az Újpest a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a magyar válogatott védő napokban lejáró szerződését további egy évvel meghosszabbította.

Fiola Attila (j) marad Újpesten

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Fiola marad Újpesten, de többen is távoznak

Fiola Attila a Paks csapatában lett NB I-es játékos, majd egy egyéves felcsúti kitérő után 2016 nyarán a Videoton csapatához igazolt. A 35 éves focista nyolc év alatt 218 meccsen lépett pályára a székesfehérvári csapatban, amellyel 2018-ban bajnokságot, egy évvel később pedig Magyar Kupát nyert. Fiola ezt követően tavaly augusztusban szerződött a lila-fehérekhez. Az előző idényben 24 bajnokin és négy Magyar Kupa-meccsen lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett.

Ugyanakkor a 64-szeres válogatott hátvéd mellett hétfőn más változást is bejelentett az UTE. Kölcsönszerződése lejártával visszatér a dán FC Köbenhavnhoz Mamoudou Karamoko, a 26 esztendős francia csatár az előző idényben 19 bajnokin mindössze két gólt szerzett. Június végén lejár Mucsányi Márk szerződése, amelyet a klub nem hosszabbít meg, így a 23 esztendős középpályás is távozik, akárcsak Genzler Gellért és Ajanah-Chinedu Chukwujekwu Simeon is.