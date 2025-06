Az Újpest a hivatalos Facebook-oldalán is megosztotta a hírt, hogy a hétvégén elhunyt Ambrus Imre. Ő volt az Újpest legendás szertárosa, aki hosszú évtizedeket töltött el a lila-fehér klub szolgálatában és részese volt a negyedik kerületiek 1998-as bajnoki aranyérmének.

Ambrus Imrét mindenki tisztelte az Újpest FC-nél.

Fotó: Újpest FC Facebook-oldala

Az Újpest legendája volt Ambrus Imre

A 80-as években, az újpesti öregfiúk technikai vezetőjeként került be a Megyeri úti öltözőkbe, és mindig ott érezte magát igazán otthon, még azután is, hogy már a nyugdíjasok táborát erősítette. Ő volt a vezetőedzője a 13-szor(!) bajnokságot nyert Újpest Öregfiúknak, valamint dolgozott a magyar válogatott mellett is.