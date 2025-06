Az Újpest háza táján is nagy a mozgás, készül a csapat az új idényre, méghozzá elég ambiciózus célokkal. Talán a legnagyobb dobásnak az új, 18 000-es stadion terve tűnik, amit akár 22 000-re is bővíthetnek egy nyár alatt, de mellette Ratatics Péter, a klub első embere azt is elmondta, hogy: A következő szezonban a cél az első három, ez egyértelmű, ami azt jelentené, hogy indulhatunk a nemzetközi kupában és tapasztalatot szerezhetünk a selejtezőben.

Az Újpest ikonja, Simon Krisztián júniusban, 34 évesen bejelentette visszavonulását

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mire készül vajon az Újpest?

A lenti poszt foglalkoztat most majdnem mindenkit a negyedik kerületben, amelyből annyi azért kivehető, hogy a háttérben egy hetes és alatta egy nulla látható. Vajon egy új applikáció lesz vagy a visszavonult Simon Krisztián kapcsán készül valamire a klub? Hamarosan biztosan kiderül.