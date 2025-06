A Derbit megelőző hét arról szólt, hogy felkészítsenek az idősebb játékosok – mint például Rajczi Péter vagy Vermes Krisztián – arra, hogy mi vár rám, hiszen ez volt az első ilyen mérkőzésem a felnőtt csapatban. Sikerrel jártak a többiek, hiszen száztíz százalékon pörögtem, ráadásul még a szurkolók is bejöttek hozzánk az öltözőbe a mérkőzés előtt, ami rengeteget adott ahhoz, hogy így tudjak teljesíteni. A 6-0 hetét szívesen visszapörgetném többször is, ez az emlék örökre megmarad számomra és az Újpest-szurkolók számára is. Örülök, hogy ilyen és ehhez hasonló pillanatokat tudtam átélni. Bár most valami véget ér, de ezeket a boldog momentumokat magammal vihetem”