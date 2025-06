Hosszú távon cél, hogy ilyen vagy hasonló létesítményekben kerüljön megrendezésre a minifutball Eb vagy vb ? Mennyire lenne ez fenntartható? Mennyire szolgálná a sportág népszerűsítését, eladhatóságát?

Úgy tudom a jövőben is hasonló létesítményekben tervezik megszervezni a világeseményeket, ami a sportág megítélése szempontjából nagyon fontos lehet. Személy szerint rajongok az épített pályákért is, a 2016-os székesfehérvári Európa-bajnokság létesítménye, vagy a 2023-as Ras Al Khaimah-i szabadtéri pálya nagyon szépre sikeredett és minden igényt kielégített. Ám egy ilyen vagy ehhez hasonló létesítményben, mint amiben Bakuban szerepeltük – amely egyébként a Nemzeti Gimnasztika Szövetség sportcsarnoka volt - minden adott, nem kell építeni semmit. A körítés, a brand ugyanúgy megjeleníthető, mint például egy kézilabda Final 4-ban. A létesítmény környezete, sőt a város is fel volt 'brandingelve', a tengerparton pedig egy igazi Fan Zone is helyet kapott. Tényleg úgy éreztük, hogy egy világbajnokságon vagyunk.

Ahogy említette, idén 10 éves az Országos Minifutball Szövetség. A jubileumi év sporttörténelmi sikert hozott a vb ezüst formájában. Hogyan tekint vissza az elmúlt évekre? Honnan hová jutott a csapat és a szövetség?

Tíz éve 2015-ben alapítottuk újra a Szövetséget. Sosem felejtem azt az időszakot: amikor Molnár Andrea megkeresett és amikor Tibor Dáviddal leültünk átbeszélni az alapokat. Elég hamar igen magasra tettük a lécet, hiszen az első Európa-bajnokságon rögvest negyeddöntőt játszottunk a házigazda Horvátországgal, második évünkben pedig Székesfehérvárra vittük a kontinenstornát.

A kispályás labdarúgás hazánkban a legtöbbek által űzött amatőr szabadidős csapatsport. Az elmúlt tíz esztendő éppen ezért volt egyszerre könnyű és nehéz folyamat. Versenyszervezőként végtelenül büszke vagyok arra az útra, ami idáig vezetett: minden megyébe eljutottunk versenyeinkkel vagy támogattuk egy partnerünk versenyszervezését. 2022-ben és 2023-ban a televízió is közvetítette a magyar minifutball-bajnokság döntőjét és előbb a Tippmix, majd a Vegas.hu névadása mellett a Magyar Kupát is elindítottuk, mely a Mediaworks csoport felületeinek hála olyan elérést kapott a médiában, melyre mindenki felkapta a fejét.

2017-ben bronzérmet szerzett a válogatott a brno-i EB-n, majd két évvel később Ausztráliában az elődöntőbe jutottunk a világbajnokságon, igaz, végül a negyedik helyet szereztük meg. Két éve az Emirátusokban épp Azerbajdzsánt győztük le a bronzmérkőzésen és megmondom őszintén, nem gondoltuk, hogy azt a vb bronzot ilyen hamar sikerül überelni. A jubileumi év sportágtörténeti sikert hozott, világbajnoki döntőben szerepelni óriási dolog bármilyen sportágban. Nem várt és főleg nem elvárt siker született. Trencsényi János szövetségikKapitány hatalmas munkát végzett és a csapattagok – ide értve az utazókeretbe nem kerülő játékosokat is – minden tőlük telhetőt megtettek, már a felkészülésük során is. Hálás vagyok, hogy ezt a sporttörténelmi sikert együtt élhettük meg! Ezzel még nincs vége az idei évnek. 2023-ban megkaptuk a bíróságtól az ’Országos Sportági Szövetség’ titulust, így idén már 10 sportegyesület vág neki a magyar bajnokságnak, hogy eldöntsék melyik csapat lesz 2025 bajnoka és indulhat a szófiai Bajnokok Ligájában.