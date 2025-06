Vb-ezüstérmes lett a magyar válogatott

Fotó: Vaszkó Vitor

Játékosként 139-szer játszott a magyar futsal válogatottban, szerepelt a legmagasabb szinteken. Szakmailag hova helyezi a szövetségi kapitányként szerzett világbajnoki ezüstérmet?

Különválasztanám a kettőt, hiszen az egyiket játékosként éltem meg, a másikat edzőként. Ez teljesen más. Játékosként önfeledten tudsz örülni minden egyes győzelemnek, edzőként már a következő mérkőzésen, mérkőzéseken jár az eszed. Sok játékos mondta is, hogy mi lenne, ha egyszer örülnék, de igazán csak annak tudtam örülni, hogy bejutottunk a döntőbe. Pár nappal később ezt már máshogy látom. Összehasonlíthatatlan így a kettő, más a sportág is, és más a betöltött szerepem is. Remélem lesz még sikeres Európa-bajnokságunk vagy világbajnokságunk és könnyebb lesz a párhuzam, de az tény, hogy egyre nehezebb lesz. Le a kalappal mindenki előtt, meccsről-meccsre jobban szerepeltünk és azt vettem észre, hogy egyre jobban hisznek bennem, ez nekem is egyre nagyobb erőt adott. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk szurkolóktól is, ez nagyon jól esik. Van értelme annak amit csinálsz.

Akármilyen sportágban vagyunk, ennek a kis országnak minden sikert meg kell ragadnia és nem azon keseregni, hogy ’csak’ másodikok lettünk, hanem annak örülni önfeledten, hogy ezüstérmesek lettünk a világbajnokságon.

Lehet, hogy a televízió képernyői előtt úgy látták a nézők, hogy a döntő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna – ebben biztos vagyok, hogy nem csak én, hanem a játékosok is így látták. De ha valaki végig követte a felkészülésünket, a kassai szereplésünket, vagy a vb-n a mérkőzéseinket és látta, hogy miként jutottunk el a világbajnoki döntőig, akkor biztos vagyok benne, hogy mind mellettünk áll és soha egy rossz szót nem fog mondani a szereplésünkre. Nagyon nagy dolgot vittünk véghez. Azért csináljuk, hogy minél több szurkolónak örömet okozzunk és azt láttam az arcokon, hogy ez sikerült. A játékosok is ugyanígy gondolják, és nekik is ez volt a céljuk. Remélem a jövőben is hasonló sikereket fogunk elérni, de nem szabad elhinni, hogy innentől kezdve már mindig jók leszünk, éremért fogunk játszani, hanem meg kell maradnunk a realitások talaján. Mert ha elveszítjük a realításunkat, onnantól kezdve az irreális célok félre fognak minket vezetni és az eredményben fog a legjobban visszatükröződni.