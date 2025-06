Marco Rossi együttese remekül kezdte a meccset és sok helyzetet kidolgozott, azonban ezek kimaradtak, a svédek viszont kétszer is betaláltak, és összességében megérdemelt győzelmet arattak a Puskás Arénában. A mérkőzést Willi Orbán és Nagy Zsolt is végigjátszotta, mindketten igyekeztek előre tekinteni és a pozitívumokat is kiemelni a játékunkból.

Willi Orbán végig a pályán volt a svédek elleni meccsen

Fotó: Mirkó István

Willi Orbán szerint nem szabad a fáradtságra hivatkozni

„Az első félidő rendben volt, jól játszottunk, a második játékrészben viszont a mélységi passzokat elhanyagoltuk. Salának voltak nagy lehetőségei, most ezek kimaradtak. Több gólt kell szereznünk, és most két balszerencsés gólt kaptunk két könnyű hibából. Pozitívan kell hozzáállnunk a folytatáshoz” – kezdte értékelését az M4 Sport riporterének az RB Leipzig védője, aki szerint a svédek elleni vereséget nem szabad a hosszú és fárasztó szezonra fogni.

Nem szabad a fáradtságra hivatkozni, koncentráltnak kell lennünk. Tudjuk, hogy szeptemberben fontos meccseink lesznek, akkor már ilyen hibákat nem szabad elkövetnünk.

Egyébként voltak pozitívumok a játékunkban, nem volt egy borzasztó meccs összességében” – tette hozzá Willi Orbán.

Nagy Zsolt szerint a svédek ellen szerencséjük sem volt

Fotó: Mirkó István

Megvoltak a lehetőségeink, 0-0-nál több nagy helyzetünk is volt, aztán a szerencse sem állt mellénk. Salának nagy helyezetei voltak, az ilyen szituációkból kell több,

és eredményesebbnek kell lennünk. Most sokkal stabilabb volt a védekezésünk, kevesebbszer tudták megbontni a védelmünket, igaz, a végén már többször mögénk tudtak kerülni. Sokat kellett visszafutni védekezni, többször is vissza kellett sprintelnem. Görcsölt is a lábam, de nincs megállás, menni kell a végéig” – nyilatkozta Nagy Zsolt.

A magyar válogatott jövő kedden Azerbajdzsán együttese ellen lép pályára Bakuban. Az lesz az utolsó felkészülési mérkőzés az őszi vb-selejtező előtt, melyben a portugálok, az írek és az örmények lesznek Szoboszlai Dominikék ellenfelei. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.