A Zalaegerszeg az előző idényt ifj. Mihalecz István vezetőedző irányításával fejezte be, noha sikerült kiharcolni az élvonalbeli tagságot, a szakember szezon végén lejárt szerződését a klub új tulajdonosai nem hosszabbították meg, így múlt hét elején távozott. Mihalecz mellett Nikházi Márk másodedző és a kapusedző, Vlaszák Géza is felállt a ZTE FC kispadjáról.

Nuno Campos veheti át a Zalaegerszeg irányítását

Portugál edző érkezhet a Zalaegerszeghez

A Nemzeti Sport értesülése Mihalecz utódját már meg is találta a Zalaegerszeg, ugyanis Nuno Alexandre Carvalho Campos lesz a csapat új vezetőedzője. Az 50 éves portugál szakvezető hétfőn már találkozott a játékosokkal, akiknek edzést vezényelt, így hamarosan hivatalosan is kinevezik.

Nuno Campos a brazil Flamengo U20-as csapatát irányította legutóbb, de Paulo Fonseca segítőjeként megfordult a többi között az FC Portónál és az AS Románál is, valamint a Sahtar Donyeck és a Braga másodedzője is volt. Az értesülések szerint kapusedzőként a Lendváról Safet Jahic érkezik.

A ZTE FC legfőbb célja teljesült a 2024/2025-ös szezonban, ugyanis a 10. helyen fejezte be az NB I küzdelmeit, így nem esett ki a másodosztályba.