A ZTE FC legfőbb célja teljesült a 2024/2025-ös szezonra, ugyanis a zalai klub nem esett ki az NB II-be, a 10. helyen fejezte be az OTP Bank Liga küzdelmeit. A kub jelentős változásokat harangozott be az idény végén, nagyjából egy hete bejelentették, hogy leköszönt a ZTE elnöke, Végh Gábor, illetve távozott az eddigi sportigazgató, Sallói István is.

Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg Facebook-oldala

Újabb változások a ZTE FC-nél

Április 23-án vette át a zalai csapat irányítását az éppen leköszönő szakmai stáb a 2024/25-ös szezon végéig, azzal a nem titkolt céllal, hogy mindenáron kiharcolja az élvonalbeli tagságot. A bajnokság 32. fordulójának zárultával ez a cél teljesült: a ZTE veretlen maradt Mihalecz István és segítője, Nikházi Márk irányítása alatt, öt döntetlennel zárva a szezont.

Vlaszák Géza még 2014 nyarán csatlakozott a szakmai stábhoz kapusedzőként. Az elmúlt évtized során részese volt a Magyar Kupa elhódításának is.