A tolnai klub honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy Ádám Martin a tavaszi szezonban kilenc alkalommal lépett pályára az élvonalban, és háromszor a MOL Magyar Kupában. Legutóbb május közepén, a Ferencváros elleni győztes kupadöntőben szerepelt, 29 percet töltött a pályán és értékesített egy büntetőt a végjátékban.

Ádám Martin a válogatottban már nem, de Pakson még kaphat fontos szerepet

Ádám Martin visszatérhet

„Már a tavalyi szezonban is voltak gondjaim a térdemmel, és most is jelentkeztek problémák, begyulladt, ami hátráltatott egy ideig. Szerencsére mostanra teljesen panaszmentes vagyok, és múlt hét szerdától már ismét a csapattal edzem” – nyilatkozta Ádám.

Hozzátette, eddig elkerülték a komolyabb sérülések, ez volt az első olyan félszezonja, amikor hosszabb időt kellett kihagynia.

„Most már nagyon várom, hogy visszatérhessek a pályára. A sérülésem már a múlté, készen állok” – fogalmazott a Paks 30 éves, 28-szoros válogatott támadója.