„Az előző szezon végén és most a nyári szünet utáni első napom a játékosok úgy léptek be az öltözőbe, hogy mind arról beszélgettek, hogyan lehetünk jobbak. Tudjuk, hogy két nagy versenysorozatban is nagyon közel voltunk a végső sikerhez, szóval az új idényben szeretnénk megtenni a következő lépést efelé. Sok apró tényezőn fog múlni, de küzdeni fogunk, hogy sikerüljön”.

Az Arsenal magyar idő szerint szerda kora délután 13:30-kor lép pályára az olasz AC Milan ellen barátságos mérkőzésen.

Kapcsolódó cikkek: