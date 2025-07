Az Arsenal labdarúgócsapata gyorsan megtalálta Carlos Cuesta utódját. A mindössze 29 éves spanyol szakember idén nyártól a magyar válogatott Balogh Botondot is foglalkoztató Parma vezetőedzője lett.

Gabriel Heinze lesz Mikel Arteta segítője az Arsenalnál

Fotó: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Volt Manchester United játékos érkezik az Arsenalhoz

A The Athletic értesülései szerint Gabriel Heinze lesz Mikel Arteta segítője a Premier League legutóbbi idényében ezüstérmes londoni együttesnél.

Mikel Arteta állítólag már tavaly is megpróbálta az edzői stábjához csábítani Heinzét, aki most mondott igent a munkára. Arteta és Heinze régóta ápol jó barátságot, korábban a 2001/2002-es idényben csapattársak is voltak a Paris Saint-Germainnél.

Heinze a PSG-nél kívül játékosként megfordult többek között a Manchester Unitednél és a Real Madridnál is, angol, spanyol és francia bajnoknak mondhatja magát. Pályafutását a Newell's Old Boys csapatánál kezdte és ott is fejezte be 2014-ben. A Vörös Ördögöknél három év alatt összesen 83 alkalommal lépett pályára, mielőtt 2007-ben a Real Madridhoz igazolt.

Az argentin válogatottban 72-szer lépett pályára, a 2004-es athéni olimpián aranyérmes lett. Szerepelt a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon.

A 47 éves argentin szakember edzői karrierjét 2015-ben, a szintén argentin élvonalbeli Godoy Cruznál kezdte, majd volt az Argentinos Juniors, a Vélez, az észak-amerikai ligában érdekelt Atlanta United trénere is. Legutóbb a Newell's edzője volt, ám 2023 decemberében távozott, azóta nem volt csapata.

Szintén az Arsenalhoz köthető hír, hogy a klub közös megegyezéssel felbontja a régóta sérüléssel bajlódó japán hátvéd, Tomijaszu Takehiro 2026 nyaráig szóló szerződését.

Kapcsolódó cikkek: