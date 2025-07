A spanyol liga szigorú pénzügyi szabályai miatt a Barcelona csapatának már tavaly is meggyűlt a baja az új játékosok beregisztrálásával.

A Barcelona azért nem tudta szerződtetni Nico Williamst, mert nem tudták garantálni neki a regisztrációt

Fotó: Catherine Steenkeste/Hans Lucas via AFP

Az RB Leipzigtől igazolt Dani Olmo sorsa az utolsó pillanatig kérdéses volt, a spanyol válogatott játékost végül csak azért lehetett ideiglenesen benevezni a bajnoki keretbe, mert a dán válogatott Andreas Christensen tavaly augusztus végén Achilles-ín-sérülést szenvedett, így négy hónapra kidőlt.

A Barcelona csalna az orvosi jelentéssel?

Az FC Barcelona az átigazolási időszakban 25 millió euróért szerződtette az Espanyol kapusát, Joan Garciát. A 24 éves kapusnak meg is mondták már, hogy ő lesz a Barcelona első számú kapusa, míg a csapatkapitány Marc-André ter Stegennel közölték, hogy a jövőben nem számítanak rá és keressen magának új csapatot.

A Barcelona a héten megkezdte a felkészülést a 2025/26-os szezonra, azonban a 33 éves német válogatott kapus a társaitól külön készült, a konditeremben végzett egyéni edzéseket. A hírek először arról szóltak, hogy Ter Stegen megsértődött a bánásmód miatt, ezért nem hajlandó Hansi Flick együttesével készülni, mostanra azonban arról pletykálnak, hogy a német kapus hátsérüléssel bajlódik, és könnyen lehet, hogy hamarosan meg kell műteni. A jól értesültek már azt is tudjuk, hogy ha sor kerül a beavatkozásra, akkor Ter Stegennek minden bizonnyal négy hónapot kell majd kihagynia, így a Barcelona gond nélkül be tudja majd nevezni Joan Garciát a bajnoki keretbe.

Marc-André ter Stegenre nem számítanak Barcelonában

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A Barcelona csapatával foglalkozó Cruyffista Facebook-bejegyzésében szemlézik a spanyol újságíró, Antón Meana szavait, aki az El Larguero adásában reagált arra, hogy Ter Stegen az esetleges műtétjét követően pont négy hónapot hagyhatna ki, ami az alsó határa egy játékos kiregisztrálásának a szabályzat szerint.

„Úgy gondolom, hogy az után, ami Nico Williams ügyével és a Bilbao Ligánál tett látogatásával történt, most már alaposabban megvizsgálják majd, hogy a sérülés valóban négyhónapos pihenővel jár-e. A ligavezetés már nem fogad el szerintem a Barcelonától csak úgy bármilyen orvosi igazolást.

Látni kell, hogy Joan García regisztrációjához a németnek minimum négy hónapot kell kihagynia. Nem feltétlenül beszélek hamisításról, de a klub problémája adott: nem tudják regisztrálni Garciát, emellett több kapusuk is van a kelleténél. Most pedig hirtelen Ter Stegen, aki néhány napja az edzőteremben van, panaszkodik valamire, ami miatt meg kell műtetnie magát, és az első perctől kezdve négy hónapot írnak. Nem két és felet vagy hármat, hanem rögtön négyet.

Ahogyan a körmükre néztek, hogyan akarják kifizetni Nico Williams kivásárlási árát, úgy kíváncsi vagyok, lesz-e egy független orvos, aki megnézi a német állapotát. Christensennél ugyanis egyetlen klub sem vizsgálta ezt” – olvasható a Cruyffista Facebook-bejegyzésében.

A La Liga költségvetési szabályzatának 77. cikkelye szerint a Barcelona Ter Stegen fizetésének 80%-át felhasználná Joan Garcia beregisztrálására, ha a német kapus felépülése legalább négy hónapig tartana.

És ez nem minden. Ugyanis a Barcelona duplán jól járhatna, ha Ter Stegen valóban minimum négy hónapra kidől. A FIFA akár több mint 2 millió eurót is fizethet az FC Barcelonának Marc-André ter Stegen sérülése miatt a klubvédelmi programja keretében, mivel a német kapus a Nemzetek Ligája meccsei után tapasztalta az állítólagos sérülését. Ha a játékos több mint 28 napot kihagy, a FIFA napi 20 548 eurót térít a klubnak. Ter Stegen sérülésének méréke a fentiek szerint akár négy hónapot is elérheti, így a kompenzáció meghaladhatja a 2,4 millió eurót. A klub ezzel részben spórolhatna a játékos fizetésén, miközben továbbra is teljes bért kap.