Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Jamal Musiala, a Bayern München támadója olyan szerencsétlenül ütközött a PSG kapusával, hogy kifordult a bokája. Az eset után a sérülést okozó Gianluigi Donnarumma zokogni kezdett a pályán. Musiala nem is tudta folytatni a mérkőzést, le kellett cserélni. Már akkor látszott, hogy komoly probléma is lehet, aztán később a sajtóhírek is erről számoltak be.

A Bayern München játékosait is sokkolta az eset

A Bayern München sztárjára hosszú kihagyás várhat

A találkozót követően a Sky Sport és a Bild arról írtak, hogy Musiala bal lábának szárkapocscsontja tört el minden valószínűség szerint, valamint az érintett részen megsérült több szalagja is a játékosnak. Ezekből az információkból arra lehet következtetni, hogy alsó hangon 4-6 hónapos rehabilitációs idővel lehet számolni majd a bajorok sztárjánál. Ugyanakkor a korábbi Twitter, mostani X platform ismert sportorvosi szakembere, Dr. Rajpal Brar szerint bokatörés történt, ezért, ha és amennyiben nincs ideg- vagy artériakárosodás, akkor 6-9 hónap felépülés várhat Musialára (de mindezt a videók és a képek alapján állította a szakember).

A Bayern München által kiadott hivatalos jelentésre még várni kell, akkor lehet majd biztosat állítani mind a sérülés súlyosságáról, mind a felépülés tényleges időtartamáról.