Már a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában is voltak arra utaló jelek, hogy nincs minden rendben a román bajnokcsapatnál. Az FCSB az első meccen otthon ugyan 3-1-re nyert az andorrai Inter Club d'Escaldes ellen, a visszavágón 2-1-re kikapott, és Gigi Becali már ezen is felhúzta magát. Akkor azt mondta, hogy amióta a futballban van, ez az első alkalom, hogy nem talál szavakat a történtekre.

Iljasz Haralámpusz, az FCSB cipusi vezetőedzője Gigi Becali szerint nem „bűnös” Fotó: NurPhoto

Nos, most sokkal nagyobb pofont kapott az FCSB, mert a selejtező második fordulójában az idegenbeli 1-0-s vereség után – ezt követően Becali két játékost azonnali hatállyal száműzött is a csapattól – kedden hazai pályán is kikapott, mégpedig 2-1-re az északmacedón Shkendija együttesétől, és így kettős vereséggel esett ki. A román bajnok a bukaresti Nemzeti Stadionban 32 ezer szurkoló előtt sült fel, pedig a 28. percben megszerezte a vezetést.

Nagyon kiakadt Gigi Becali, az FCSB tulajdonosa

Ez a román labdarúgás történelmének legnagyobb szégyene! Egy harmadosztályú szintű csapattól kikapni kétszer, elfogadhatatlan! Ilyen gyenge ellenfél ellen még nem játszottunk. Huszonöt éve vagyok a futballban, de ilyet még soha nem láttam!

– dühöngött Gigi Becali, aki a csapatát legyőző ellenfelet is becsmérelte, az FCSB játékosait pedig a földbe döngölte – írja a Magyar Nemzet.

Nem hajlandóak futni. Minek is tegyék – kérdezhetik maguktól. Van lakásuk, pénzük, nem kell idegeskedniük

– mondta Becali, aki szerint ugyanakor a csapat ciprusi vezetőedzője, a ciprusi Iljasz Haralámpusz nem felelős a fiaskó miatt. Így a trénernek egyelőre nem kell attól tartania, hogy kirúgják, véli a román média.

A kiesés után a FCSB az Európa-liga 3. selejtezőkörébe került, ahol a koszovói Drita lesz az ellenfele.

Az északmacedónok öröme: