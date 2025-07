Gratulálok a hazai csapatnak, jobban játszottak és erősebbek is, mint mi vagyunk jelen pillanatban. A mérkőzés során voltak olyan fordulópontok, amelyekből akár jól is kijöhettünk volna – különösen abban az időszakban, amikor nyomást gyakoroltunk, és tizenegyest is kaptunk. Akkor akár meg is fordíthattuk volna a meccset, hiszen a hazaiak inkább csak az időt húzták. Összességében azonban el kell ismernem, hogy a jobb csapat jutott tovább”