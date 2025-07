Bognár György együttese ahogy tavaly, úgy ezúttal is a román kupagyőztest kapta ellenfélül, amely idén a kolozsvári CFR Cluj csapata.

Bognár György együttese a Fradi legyőzésével nyerte meg a kupadöntőt

Fotó: Polyák Attila - Origo

A tapasztalat a CFR mellett szólt, ugyanis a kolozsvári együtt rendszeres szereplője az kupasorozatoknak, a 2010-es években háromszor a Bajnokok Ligája csoportkörében volt érdekelt, míg az előző hat idényben kétszer-kétszer az Európa-liga és a Konferencia-liga főtábláján bizonyított.

Bognár György elveszítette két kulcsemberét

A Paks ezzel szemben mindössze harmadjára méreti meg magát a nemzetközi színtéren: 14 éve ugyanebben a sorozatban két kört is ment, tavaly pedig a búcsúját követően a Konferencia-ligában javított két továbbjutással, de a playoff-körben végül elbukott a cseh Mlada Boleslav ellen.

A Paks keretében óriási mozgás nem volt, két komoly távozója azonban volt a tolnai klubnak. A magyar válogatott kapus, Szappanos Péter visszatért a szaúdi klubjához, míg Ötvös Bence a bajnok Ferencvároshoz igazolt.

Hunor, a Paksi FC kabalakutyája sem hiányozhatott a meccsről

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

A találkozó elején többet volt a labda a kolozsvári csapatnál, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a CFR, idővel pedig a Paks is elkezdett magabiztosabban futballozni. Az első komoly lehetőségre a 28. percig kellett várni, ekkor Meriton Korenica fordult le a kapu Vécsei Bálintról, 18 méterről kapura bombázott, de a lövése a felső léc érintésével elment a kapu fölött.

A 30. percben vezetést szerezhetett volna a Paks.

Balogh Balázs jobb oldali szögletét a rövidre bemozduló Papp Kristóf csúsztatta középre, a kavarodás után a kapu előtt helyezkedő Tóth Barna elé került a labda, de a tolnai csapat támadója hat méterről nem tudott lőni, mert egy vendégvédő elpöckölte a lábáról a játékszert.

A Paks az első félidőben kiegyenlített meccset játszott a Kolozsvár csapatával

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Négy perccel később újabb lehetőség adódott a Paks előtt. Egy labdaszerzés után Haraszti Zsolt sprintelt el a bal szélen, majd befelé húzott és 18 méterről megpróbálta eltekerni a labdát a hosszú sarokba, de sajnos a lövése fél méterrel kapu mellé ment.

A második félidő hasonlóan kezdődött, mint az első játékrész. A kolozsvári csapat ezúttal is megnyomta az elejét, beszorította a tolnai együttest, az 53. percben meg is szerezhette volna a vezetést, de a libériai Mohammed Kamara ötméteres bombáját Kovácsik Ádám bravúrral védeni tudta. Az 56. percben a Paks kiharcolt egy szabadrúgást a CFR kapuja előtt, azonban Haraszti Zsolt 18 méteres balra tartó lövését a Kisvárdán is megfordult Hindrich Ottó könnyedén hárította.