Tavaly ugyancsak a román kupagyőztessel találkozott a Paks, de akkor az első felvonáson mutatott idény eleji forma négygólos vereséghez vezetett, így tulajdonképpen Bognár György együttese esélytelenül várta a visszavágót a másodosztályú Corvinul Hunedoara ellen, amely végül 4-2-es összesítéssel ment tovább.

Bognár György együttese egy hete gólnélküli döntetlent játszott a Kolozsvár csapatával

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A játék a múlt csütörtöki odavágón sziporkázó, a Paksra jellemző hatékony támadójátéknak nyoma sem volt, egyértelmű mezőnyfölényben futballozott a CFR Cluj, azonban Bognár György együttese a szervezett védekezésével elérte alapvető célját, mert a 0-0-val reális esély maradt a továbbjutás kiharcolására.

Bognár György a Fradit is szóba hozta

„Arra számítunk, hogy a hazaiak többet kezdeményeznek majd az elején, megpróbálják eldönteni a mérkőzést. Mi igyekszünk ehhez alakítani a forgatókönyvünket. A hazaiak esélyesebbek ezen, a paksi találkozón is jobban játszottak, különösen az első fél órában. Tapasztalatszerzés szempontjából jól jött az első mérkőzés, próbáljuk ezeket hasznosítani. Ugyanúgy készültünk, ahogy szoktunk, most már van egy tétmérkőzés a lábunkban, ez sokat számít holnapra” – idézi az M4 Sport Bognár Györgyöt, aki szerint a továbbjutáshoz az kell, hogy, még ha időszakosan is, de az első félidőben is kezdeményezzenek.

Bognár hozzátette, arra számít, hogy a második felvonáson már több helyzetet sikerül kidolgozni, ami amúgy is jellemző a csapatára. Az jó hír a számára, hogy az első találkozón kényszerűségből lecserélt két játékosnak, Lenzsér Bencének és Vas Gábornak sem súlyos a sérülése.

Bognár György, a Paks edzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

Fotó: paksifc.hu

A román bajnokságot sokan a magyarhoz is hasonlítják. A Tolna megyei csapat edzőjét megkérdezték, vajon hogyan szerepelne a CFR az NB I-ben

Egészen biztosan az élbolyban lenne, az első három helyezés egyikére jó lenne ez a játékoskeret Magyarországon. Ugyanakkor ebben a csapatban nincs román, mint ahogy nálunk, a Fradiban sincs magyar”

– mondta Bognár György némi költői túlzással, hiszen a májusban rendezett Magyar Kupa-döntőn is négy magyar játékos kezdett a Ferencvárosban.