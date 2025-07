Otthonában találtak rá az olasz focilegenda holttestére

Celeste Pin az 1980-as években az olasz klubfutball, és elsősorban a Fiorentina csapatának meghatározó alakja volt. A középhátvéd az U21-es válogatottal Európa-bajnoki bronzérmes volt, de volt dobogós a Serie A-ban és játszott UEFA-kupa-döntőt is a Firenzében töltött évei során. Pályafutása végén a Hellas Verona és a Siena csapataiban is megfordult, de a Fiorentina volt az, ahol a majdnem 300 tétmérkőzésével legendává vált – olyannyira, hogy a klubon belüli Hírességek Csarnokába is beválasztották 2022-ben.

A Fiorentina-legenda Celeste Pin (balra) az olasz válogatottnál is dolgozott, még amikor Cesare Prandelli volt a szövetségi kapitány

Fotó: AFP/Fabio Muzzi

Az olasz focista a visszavonulása után sem távolodott el a sportágtól: a kilencvenes évek végétől kezdve kisebb toszkán kluboknál, majd a Fortis Juventusnál töltött be vezetői pozíciókat, mielőtt egy ideig az olasz válogatottnál is dolgozott, később pedig visszatért Firenzébe dolgozni.

Celeste Pin halálának okát még vizsgálják

Az áprilisban 64 éves Pin holttestére firenzei otthonában, kedden bukkant rá egy családtagja, aki a keresésére indult, miután már napok óta nem hallott felőle. A rendőrség még vizsgálja, hogy mi okozhatta a tragédiát, az olasz sajtó információi szerint öngyilkosságot követhetett el a Fiorentina ikonja.

Celeste élete végéig a Fiorentina szurkolója volt, és soha nem mulasztotta el támogatni a klubot, legyen szó nyilvános vagy privát eseményről, ezért pedig örökre a klub történelmének része marad"

– írta róla a Fiorentina a halálhírről beszámoló részvétnyilvánításában.

