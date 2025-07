A 2022-es női labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét a londoni Wembley Stadionban rendezték. A mérkőzés hőse akkor is Chloe Kelly volt, aki a németek elleni finálé 110. percében lőtt győztes gólt, ami az angolok győzelmét eredményezte. A gólja után Chloe Kelly eksztázisban ünnepelt, még a mezét is levette, amiért természetesen megkapta a sárga lapját, de mint fogalmazott, ez volt élete legjobb büntetése.

Három éve is Chloe Kelly volt az angol válogatott hőse

Fotó: Frankc Fife/AFP

Chloe Kelly ünneplése az angol futballtörténelem egyik legikonikusabb gólörömévé vált, így amikor a vasárnap esti spanyolok elleni döntőben odaállt a mindent eldöntő tizenegyeshez, sokan azt várták tőle, hogy ezúttal is mezlevétellel ünnepli majd a győzelmet.

Chloe Kelly a spanyolok kapusát froclizta

Az Arsenal klasszisa bebombázta a mindent eldöntő ötödik tizenegyest a jobb felsőbe, azonban a három évvel ezelőtti mutatványához képest szolidabban most ünnepelt.

Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, hálás vagyok, hogy képviselhetem Angliát. Teljesen nyugodt voltam, tudtam, hogy be fog menni a lövésem”

– idézi a Magyar Nemzet Chloe Kellyt, aki az olaszok elleni elődöntőben kihagyott tizenegyese után biztos volt benne, hogy kétszer nem fog hibázni.

Chloe Kelly a mindent eldöntő tizenegyes után a spanyolok kapusát froclizta

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A kapus Hannah Hampton mellett most Chloe Kelly az angolok hőse, a spanyolok viszont nagyon dühösek rá. Kelly ugyanis, miután a döntőben értékesítette a tizenegyesét, Cata Coll kapus felé kanyarodott, kereste a szemkontaktust vele, majd oda is intett neki, amit Spanyolországban arrogáns, sportszerűtlen viselkedésként említenek. A spanyol AS szerint nem volt szép, hogy így viselkedett, azonban az angolok szerint ennyi zrika belefér.